Οι Χούθι αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επίθεση κατά πλοίου των ΗΠΑ

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε αμερικανικό φορτηγό πλοίο Gibraltar Eagle στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Υεμένης νωρίτερα σήμερα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, λέει ότι οι ναυτικές δυνάμεις της ομάδας πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση στοχεύοντας με πυραύλους ένα αμερικανικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν.

Ο εκπρόσωπος λέει επίσης ότι όλα τα αμερικανικά και βρετανικά σκάφη καθώς και πολεμικά πλοία που συμμετέχουν στις «επιθετικές ενέργειες κατά της Υεμένης θα αποτελέσουν στόχο.

Προσθέτει ότι μια απάντηση στις «αμερικανικές και βρετανικές επιθέσεις ήταν αναπόφευκτη και ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση δεν θα μείνει χωρίς απάντηση και τιμωρία»

