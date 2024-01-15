Σούνακ: Πράξη αυτοάμυνας η επίθεση κατά των Χούθι και διακριτή από τον πόλεμο στη Γάζα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ υπερασπίστηκε για ακόμα μία φορά τα «περιορισμένα» αμερικανοβρετανικά πλήγματα κατά θέσεων των Χούθι στην Υεμένη τη νύχτα της Πέμπτης, λέγοντας στην ολομέλεια της Βουλής των Κοινοτήτων ότι επρόκειτο για «πράξη αυτοάμυνας».

Σε έκτακτη ενημέρωση των βουλευτών το απόγευμα της Δευτέρας, ο κ. Σούνακ είπε ότι οι Χούθι στις 9 Ιανουαρίου είχαν πραγματοποιήσει «τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού εδώ και δεκαετίες», αναφερόμενος στις επιθέσεις με drone κατά του αντιτορπιλικού HMS Diamond στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αναφέρθηκε επίσης στις «περισσότερες από 25» επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή από τους Χούθι από τις 19 Νοεμβρίου και έπειτα και είπε πως με αυτή την πράξη αυτοάμυνας οι ΗΠΑ και η Βρετανία προασπίστηκαν στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Σημείωσε πως οι επιθέσεις και στους 13 προεπιλεγμένους στόχους στην Υεμένη ήταν επιτυχείς, καθώς όλοι «καταστράφηκαν». Πρόσθεσε δε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις θανάτων μεταξύ αμάχων, κάτι που η Βρετανία και οι ΗΠΑ προσπάθησαν πολύ να αποφύγουν.

Συνέχισε λέγοντας πως υπερασπιζόμενη τη διεθνή ναυτιλία, η Βρετανία υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο.

Αφού εξέθεσε τις επιπτώσεις των επιθέσεων των Χούθι στη διεθνή ναυτιλία και στο διεθνές εμπόριο, κατέληξε τονίζοντας πως δεν πρέπει να γίνεται δεκτό το «κακόβουλο αφήγημα» ότι η επίθεση κατά των Χούθι σχετίζεται με το Ισραήλ και τη Γάζα. «Αφορά την προστασία της ναυτιλίας», είπε.

Επανέλαβε, τέλος, την ακλόνητη στήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία, την οποία επισκέφθηκε ο ίδιος την Παρασκευή.

Με την απόφαση του πρωθυπουργού να δώσει το πράσινο φως για τα πλήγματα κατά των Χούθι συμφώνησε ο ηγέτης των Εργατικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ, κάνοντας λόγο για «αναλογική» αντίδραση σε «παράνομες» ενέργειες.

Ζήτησε ωστόσο να πληροφορηθεί από τον κ. Σούνακ, μεταξύ άλλων, τι θα κάνει αν υπάρξουν κι άλλες επιθέσεις από τους Χούθι και αν σκοπεύει να ζητήσει την έγκριση της Βουλής σε περίπτωση μίας στρατιωτικής επιχειρήσεις με διάρκεια στην Υεμένη.

Στο τελευταίο ο κ. Σούνακ απάντησε ότι ήταν ανάγκη η κυβέρνηση να αντιδράσει με ταχύτητα, αλλά διαβεβαίωσε πως αν υπήρχε πιθανότητα παρατεταμένης στρατιωτικής εμπλοκής θα ακολουθούσε το προηγούμενο της υποβολής μιας τέτοιας πρότασης σε ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Οι ηγέτες των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης επίσης συμφώνησαν με την απόφαση Σούνακ για τις επιθέσεις, αλλά τον επέκριναν διότι δεν ζήτησε προηγουμένως την κοινοβουλευτική έγκριση.

Ορισμένοι βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν πάντως τον Βρετανό πρωθυπουργό ότι με τις επιθέσεις στην Υεμένη «κλιμάκωσε» την ένταση γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Σούνακ αντέτεινε πως οι επιθέσεις δεν είχαν καμία σχέση με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά πως ήταν «εντελώς διακριτές».



