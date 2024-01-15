«Greek House Davos 2024»: Χρειάζεται το σωστό οικοσύστημα για να αναπτυχθεί η καινοτομία

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμό της βιομηχανίας, η επένδυση σε τεχνολογίες και μια νέα εργαλειοθήκη για τους παγκόσμιους φορείς λήψης αποφάσεων, ήταν το βασικό θέμα της διάσκεψης του Greek House Davos, στο πλαίσιο του World Economic Forum, στις 15-19 Ιανουαρίου στο Νταβός, στην Ελβετία. Ειδικότερα συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δείχνουν το πώς οι ανατρεπτικές τεχνολογίες διαμορφώνουν το μέλλον των βιομηχανιών παγκοσμίως.

Όπως τόνισε ο Peter Jungen, Chairman, Peter Jungen Holding GmbH, Angel Investor, Co-Founder and President Emeritus of the European Business Angels Network (EBAN), «είναι σημαντικό να έχουμε τους επιχειρηματίες ως τον κρίκο που λείπει μεταξύ της εφεύρεσης και της καινοτομίας» ενώ πρόσθεσε ότι περάσαμε από την εποχή της εμπειρίας στην εποχή του πειραματισμού. Σχολίασε μάλιστα, την καλή απόδοση που καταγράφηκε τον περασμένο χρόνο στο χρηματιστήριο, λέγοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή πορεία αλλά δεν έχει κατακτήσει τους στόχους της, δεν έχει φτάσει ακόμη στο επιθυμητό σημείο.

Ο κ. Jungen επεσήμανε την σημασία της προστασίας της κυβερνοασφάλειας, ενώ αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη λέγοντας ότι θα προσφέρει σε πολλούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η ιατρική, ενώ θα συμβάλει και στην επίλυση ζητημάτων της καθημερινότητας. Την χαρακτήρισε μάλιστα απίστευτη εξέλιξη, ωστόσο όπως είπε, «ο καθένας έχει την δική του οπτική για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν γνωρίζει απόλυτα τι ακριβώς κάνει, τι είναι». Τέλος, απευθυνόμενους στους ηγέτες του αύριο στον τομέα της οικονομίας και επιχειρηματικότητας, τόνισε ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι «να πιστέψουν στον εαυτό τους. Να αντέχουν τα ρίσκα, να διαθέτουν, όχι την 'κουλτούρα' του νικητή, αλλά την κουλτούρα του ηττημένου, της αποτυχίας: Είναι σημαντικό να αποτύχουν, να πέσουν κάτω, ώστε να σηκωθούν και να συνεχίσουν».

Ο Bernard Ferran, Group Chief Commercial Officer, Euroclear SA/NV υπογράμμισε ότι για την καινοτομία δεν είναι μόνο απαραίτητοι οι κατάλληλοι άνθρωποι, αλλά «χρειάζεται το σωστό οικοσύστημα για να αναπτυχθεί η καινοτομία. Ειδικά όταν θέλεις ως χώρα να συνδεθείς και με τις υπόλοιπες χώρες, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν είναι όλοι έτοιμοι την ίδια στιγμή». Υπογράμμισε ότι απαραίτητος δεν είναι μόνο ο μετασχηματισμός της τεχνολογίας, αλλά ο «μετασχηματισμός» των ανθρώπων, ενώ μιλώντας για την Ελλάδα, σημείωσε ότι οι Έλληνες είναι δημιουργικοί και ανθεκτικοί, ξεπερνώντας διάφορες κρίσεις, «οπότε συγχαρητήρια γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι η Ελλάδα είναι πραγματικά πίσω στην αγορά τώρα».

Τόνισε μάλιστα ότι η Ασία, η Μέση Ανατολή και οι ΗΠΑ, είναι οι τρεις μεγαλύτερες αγορές που «αγκαλιάζουν» την καινοτομία. Στο μεταξύ, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Σιγκαπούρης, μιας μικρής χώρας όπου εντυπωσιάζει με τον τρόπο που προωθείται η καινοτομία σε όλους τους τομείς. Αναφερόμενος στον τραπεζικό τομέα παγκοσμίως, έκανε λόγο για ανάγκη μεταμόρφωσης σε μια πιο ψηφιακή τεχνολογία, ενώ τόνισε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα τυπικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και στο πώς να γίνουμε περισσότερο αποτελεσματικοί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.