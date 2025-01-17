Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ορκιστεί ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τη Δευτέρα, θα περιβάλλεται από τους τιτάνες της τεχνολογίας, οι οποίοι πιστεύει ότι θα προσφέρουν την ελευθερία του λόγου που θα καθορίσουν τη θητεία του.

Ο Jeff Bezos, ιδρυτής της Amazon και ιδιοκτήτης της Washington Post, ο Elon Musk, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Mark Zuckerberg, ιδρυτής του Facebook, ο Sam Altman, το μεγαλύτερο όνομα στην τεχνητή νοημοσύνη και ο Shou Chew, διευθύνων σύμβουλος του TikTok, θα έχουν όλοι τιμητικές θέσεις, σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της μεταβατικής περιόδου. Με λίγα λόγια, θα έχουν θέσεις μεταξύ των υψηλότερων VIP, δίπλα στην οικογένεια του Τραμπ και τους πρώην προέδρους.

«Νομίζω ότι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Ντόναντ Τραμπ είναι, αρχικά, για τη σημασία της ελευθερίας του λόγου», είπε αξιωματούχος.«Και επίσης, ότι όλοι αυτοί δημιουργούν πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας στη χώρα κάτι στο οποίο στοχεύει ο πρόεδρος στη δεύτερη θητεία του. Γιατί, οι πέντε καλεσμένοι, δεν είναι απλά «παιδιά της τεχνολογίας»... Μια εφαρμογή όπως το TikTok βοηθά χιλιάδες δημιουργούς περιεχομένου να βγάζουν τα προς το ζειν, για παράδειγμα».

Αυτή η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, θα θεωρηθεί ταυτόχρονα ως μια ηχηρή απάντηση στον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του την Τετάρτη, έστειλε μια προειδοποίηση για τους τεχνολογικούς Τιτάνες που περιβάλλουν τον Τραμπ και τον κίνδυνο που μπορεί να επιφέρουν στη ζωή του Αμερικανικού λαού, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνητή νοημοσύνη.

«Σήμερα, μια ολιγαρχία διαμορφώνεται στην Αμερική με ακραίο πλούτο, δύναμη και επιρροή που κυριολεκτικά απειλεί ολόκληρη τη δημοκρατία μας», είπε στην ομιλία του από το Οβάλ Γραφείο.

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μιλάει από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου καθώς εκφωνεί την αποχαιρετιστήρια ομιλία του την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

Ο Ίλον Μασκ, περισσότερο από τους άλλους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας, έχει κατακτήσει ήδη μια θέση στον στενό κύκλο του Τραμπ. Ζει σε ένα μπανγκαλόου στο Mar-a-Lago, και πολύ συχνά «αναμειγνύεται» στα εσωκομματικά με συμβουλές και δηλώσεις, από τη στιγμή που έδωσε την υποστήριξή του στον Τραμπ πέρυσι. Κατά καιρούς, έχει θεωρηθεί ως de facto αντιπρόεδρος.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει τον Ίλον Μασκ καθώς φτάνει για να παρακολουθήσει τον μεγάλο πύραυλο του SpaceX να απογειώνεται για μια δοκιμαστική πτήση από το Starbase στη Μπόκα Τσίκα του Τέξας, 19 Νοεμβρίου 2024.

Οι άλλες τέσσερις προσωπικότητες της τεχνολογίας χρειάστηκε να αλλάξουν στάση απέναντι στον Τραμπ, αφού κατά την πρώτη του θητεία τον επέκριναν ανοιχτά και συγκρούστηκαν μαζί του για διάφορα θέματα.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας μάλιστα, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ ότι «θα περνούσε το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή εάν δούλευε εναντίον του, όπως έκανε το 2020».

Τελικά, ο ιδρυτής του Facebook έκανε ειρήνη με τον Τραμπ, όταν αυτός κέρδισε τις εκλογές. Έχει δειπνήσει μαζί του δύο φορές στα κεντρικά του γραφεία στο Mar-a-Lago και η Meta (η μητρική εταιρεία του Facebook) δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στην ορκωμοσία Τραμπ. Ο Ζάκερμπεργκ απέσυρε επίσης το πρόγραμμα ελέγχου πληροφοριών της πλατφόρμας στις ΗΠΑ και αφαίρεσε τα όρια στην προώθηση αμφιλεγόμενου περιεχομένου.

25 Μαΐου 2017, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Facebook Mark Zuckerberg μιλά στην τελετή έναρξης των μαθημάτων του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης. Χιλιάδες νεαροί μετανάστες κάλεσαν το Κογκρέσο να τους βοηθήσει. Ο Ζούκερμπεργκ χαρακτήρισε την απόφαση «μια θλιβερή μέρα για τη χώρα μας» σε μια ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι είναι «ιδιαίτερα σκληρό να προσφέρουμε στους νέους το Αμερικανικό Όνειρο, να τους ενθαρρύνουμε να βγουν από τη σκιά και να εμπιστευτούν την κυβέρνησή μας και μετά να τους τιμωρούμε γι' αυτό».

Η παρουσία του Shou Chew του TikTok μπορεί κάποτε να θεωρούνταν έκπληξη.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ προσπάθησε να κλείσει την εφαρμογή «βίντεο κοινής χρήσης», λόγω ανησυχιών ότι το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει αρχίσει να αναζητά τρόπους για να εμποδίσει έναν νέο νόμο που επιβάλλει τον τερματισμό της εφαρμογής στις ΗΠΑ, εκτός εάν την πουλήσουν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της. Η προθεσμία πώλησης λήγει στις 19 Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν την ορκωμοσία.

Ο Μάικ Βαλτς, ο εκλεκτός του Τραμπ ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, δήλωσε την Τετάρτη ότι εκτελείται εκτελεστικό διάταγμα για την προστασία του TikTok, αν και δεν είναι σαφές το πώς θα λειτουργήσει.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του TikTok, Shou Zi Chew, μιλάει κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας με άλλους επικεφαλής της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων στο Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον, Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024, για να συζητήσουν την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Ένας άλλος ενδιαφέρων καλεσμένος είναι ο Τζεφ Μπέζος. Συγκρούστηκε με πολλούς συνεργάτες του στην Washington Post κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, καθώς αποφάσισε να μην υποστηρίξει κάποιον υποψήφιο για την προεδρία. Παρόλα αυτά, η Amazon δώρισε αργότερα 1 εκατομμύριο δολάρια στην ορκωμοσία του Τραμπ.

19 Ιουνίου 2017: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Σάτια Ναντέλα, Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft, ακούνε καθώς ο Τζεφ Μπέζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon, μιλάει κατά τη διάρκεια μιας στρογγυλής τραπέζης του Αμερικανικού Συμβουλίου Τεχνολογίας στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον.

Ένας ακόμη εκ των Τιτάνων της τεχνολογίας, οι οποίοι θα παραβρεθούν μεταξύ των υψηλότερων VIP κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας το εκλεγμένου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο Σαμ Άλτμαν, το μεγαλύτερο όνομα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Open AI Sam Altman, μιλά στην εκδήλωση Advancing Sustainable Development μέσω Safe, Secure and Trustworthy AI Event στις 23 Σεπτεμβρίου 204, στη Νέα Υόρκη.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος σημείωσε την αλλαγή κάποιων από τους πιο εξέχοντες επικριτές του κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης Τύπου. «Στην πρώτη μου θητεία ένιωθα ότι όλοι ήταν εναντίον μου», είπε. «Αυτή τη φορά όλοι θέλουν να είναι φίλοι μου».

