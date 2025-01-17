Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στον αρχηγό του στρατού του Σουδάν

Η απερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του αρχηγού των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΔ), του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, μερικές ημέρες αφού ανακοίνωσε όμοια μέτρα σε βάρος του επικεφαλής των αντίπαλων παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), εξαιτίας του ότι οι δυο εχθροί δεν βάζουν τέλος στον πόλεμο που συνεχίζει να μαίνεται στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

«Μέλη των ΣΕΔ, υπό την ηγεσία του Αλ Μπουρχάν, συνέχισαν να διαπράττουν φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων της στοχοποίησης αμάχων και πολιτικών υποδομών και των εκτελέσεων αμάχων», επιχειρηματολόγησε ο αμερικανός απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις «παραβίασαν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (...), χρησιμοποίησαν τη στέρηση τροφής ως πολεμική τακτική κι εμπόδισαν τις προσπάθειες να αποκατασταθεί η ειρήνη», πρόσθεσε, καθώς ο πόλεμος στο Σουδάν μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023.

Την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Μπλίνκεν ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει συμπεράνει πως οι ΔΤΥ, οι οποίες αναμετρώνται με τον τακτικό στρατό έκτοτε, διαπράττουν «γενοκτονία», καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του επικεφαλής τους, του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

«Ως σύνολο, οι κυρώσεις αυτές υπογραμμίζουν την άποψη των ΗΠΑ κατά την οποία κανένας από αυτούς τους δυο άνδρες δεν είναι κατάλληλος για να κυβερνήσει το μελλοντικό ειρηνικό Σουδάν», σημείωσε χθες ο κ. Μπλίνκεν.

Συμπλήρωσε πως οι ΗΠΑ παραμένουν «αποφασισμένες να απαιτήσουν λογοδοσία από τους δράστες φρικαλεοτήτων που διαπράττονται στο Σουδάν και να υποστηρίξουν διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία και σε πολιτική κυβέρνηση».

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της de facto κυβέρνησης του Σουδάν, διορισμένης από τον στρατό, χαρακτήρισε «ανήθικες» τις κυρώσεις σε βάρος του στρατηγού Μπουρχάν κι έκρινε πως η Ουάσιγκτον «υποστηρίζει αυτούς που διαπράττουν γενοκτονία» με πρόσχημα την ουδετερότητα.

Οι αμερικανικές κυρώσεις εκφράζουν απλά και «μόνο σύγχυση και αδύναμο αίσθημα δικαιοσύνης», πρόσθεσε το υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο ο στρατηγός Μπουρχάν «υπερασπίζεται τον σουδανικό λαό εναντίον γενοκτονικής συνωμοσίας» στον συνεχιζόμενο εμφύλιο πόλεμο.

Η απερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, που ενεπλάκη ενεργά στις προσπάθειες μεσολάβησης στο Σουδάν, επιφυλασσόταν ως τώρα να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε κορυφαία στελέχη της ιεραρχίας του σουδανικού στρατού, αλλά χθες αποφάσισε τελικά να το κάνει, καθώς ο πόλεμος δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως οδεύει στο τέλος.

Μερικές ημέρες πριν από το τέλος της θητείας της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν —τη Δευτέρα—, ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μπλίνκεν εξέφρασε «αληθινή λύπη» που η Ουάσιγκτον δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι ελπίζει η κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει την προσπάθεια.

«Για μένα είναι, ναι, αιτία αληθινής λύπης πως, σε ό,τι αφορά το Σουδάν, δεν μπορέσαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας να σημειώσουμε επιτυχία», δήλωσε κατά την αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Μίλησε για «βελτιώσεις ως προς τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας χάρη στις διπλωματικές προσπάθειές μας, αλλά όχι το τέλος του πολέμου, όχι το τέλος των ωμοτήτων, όχι το τέλος των δεινών του πληθυσμού», πρόσθεσε — κάνοντας σπάνια ομολογία αδυναμίας.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στον φάκελο αυτό τις επόμενες τρεις ημέρες κι ελπίζω πως η επόμενη κυβέρνηση θα καταπιαστεί με αυτόν», είπε ακόμη.

Στο Σουδάν μαίνεται από την 15η Απριλίου 2023 πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του στρατηγού Μπουρχάν, επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας, και τους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ υπό το μέχρι τότε δεξί του χέρι, τον στρατηγό Ντάγκλο.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εξανάγκασε πάνω από 11 εκατομμύρια πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και προκάλεσε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πέρα από τα μέτρα σε βάρος του στρατηγού Μπουρχάν, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης χθες κυρώσεις σε βάρος του Άχμαντ Αμπντάλα, σουδανού-ουκρανού υπηκόου που κατηγορείται πως προμηθεύει με όπλα τον στρατό του Σουδάν, καθώς και της εταιρείας Portex Trade Limited, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, που ελέγχεται από τον ίδιο.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ παγώνουν τυχόν πόρους των στόχων τους στην αμερικανική δικαιοδοσία και απαγορεύουν κάθε συναλλαγή μαζί τους.

