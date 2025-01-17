Στην αμερικανική πρωτεύουσα Ουάσιγκτον οι θερμοκρασίες είναι κολλημένες για μέρες υπό το μηδέν και στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα ενδέχεται οι καιρικές συνθήκες να είναι οι πιο παγερές απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη τέτοια τελετή για δεκαετίες.

Αν και δεν αναμένεται να κάνει τόσο κρύο όσο όταν ορκιζόταν για δεύτερη φορά ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, το 1985, όταν η θερμοκρασία το μεσημέρι ήταν –14° Κελσίου, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), η υψηλότερη θερμοκρασία τη Δευτέρα προβλέπεται να είναι –6° Κελσίου κι η αίσθηση ακόμη χαμηλότερη.

Παραδοσιακά, η ορκωμοσία γίνεται σε εξωτερικό χώρο, στη δυτική πλευρά του ομοσπονδιακού Καπιτωλίου.

Κατά τα αρχεία της NWS, η «συνήθης» υψηλή θερμοκρασία την ημέρα της ορκωμοσίας του εκάστοτε αμερικανού προέδρου είναι 7° Κελσίου και η χαμηλή –1° Κελσίου. Το μεσημέρι κυμαίνεται γενικά περί τους 3° Κελσίου.

Για πολλούς από τους προσκεκλημένους, αυτά δεν είναι ακριβώς καλά νέα: πρέπει να έχουν καθίσει στις θέσεις τους πολλή ώρα προτού αρχίσει η ορκωμοσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διερωτηθεί σαρκαστικά στο παρελθόν, σε περιπτώσεις κυμάτων ψύχους, τι απέγινε εκείνη η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Εξαιτίας της υπερβολικά χαμηλής θερμοκρασίας το 1985, προτιμήθηκε η ορκωμοσία να γίνει σε εσωτερικό χώρο. Έλαβε χώρα στη Ροτόντα, αίθουσα του Καπιτωλίου. Επρόκειτο για τη χαμηλότερη θερμοκρασία οποιαδήποτε ημέρα προεδρικής ορκωμοσίας αφότου άρχισαν να τηρούνται αρχεία, το 1871, πάντα κατά την NWS.

