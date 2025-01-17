Σχεδόν 20.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων καταστράφηκαν και 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους τις τελευταίες ημέρες στην επαρχία Τσουμπούτ, στη νότια Αργεντινή, όπου εκδηλώθηκε μια από τις πρώτες πυρκαγιές του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με φόντο κύμα ζέστης.

Μεταξύ των πολλών μετώπων, το μεγαλύτερο μαίνεται στην περιοχή Επουζέν, 1.750 χιλιόμετρα νότια του Μπουένος Άιρες, όπου «περίπου 50 σπίτια» έγιναν παρανάλωμα του πυρός, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα, δήλωσε στον Τύπο ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην επαρχία Τσουμπούτ, ο Ιγνάσιο Τόρες.

Ο αξιωματούχος αναφέρθηκε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, σε κάποιους επιπόλαιους τραυματισμούς, «ελαφριά εγκαύματα ανθρώπων που προσπαθούσαν να ανακτήσουν υπάρχοντά τους» και κάποιων πυροσβεστών, χωρίς πάντως καμιά περίπτωση πιο «σοβαρών» τραυμάτων.

Έπειτα από την «εκθετική» εξάπλωση της φωτιάς προχθές Τετάρτη λόγω ισχυρών ριπαίων ανέμων, το μέτωπο αυτό «παρέμενε ενεργό» χθες Πέμπτη αλλά άλλαξε κατεύθυνση, η φωτιά κινείται προς ακατοίκητες περιοχές και οι άνεμοι εξασθένισαν, διευκρίνισε ο επικεφαλής των αρχών της επαρχίας της αργεντίνικης Παταγονίας.

Κάπου 270 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις για την κατάσβεση των πυρκαγιών και την οργάνωση των εσπευσμένων απομακρύνσεων πολιτών — πυροσβέστες, που υποστηρίζονται από τρία αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο, και εργαζόμενοι της πολιτικής προστασίας.

Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών τόνισε πως οι αρχές προβληματίζονται εξαιτίας του γεγονότος που ξέσπασαν δυο πυρκαγιές «ταυτόχρονα» σε δυσπρόσιτες δασικές εκτάσεις γύρω από την Επουζέν, πόλη περίπου 2.000 κατοίκων.

Οι φωτιές καταγράφονται εν μέσω «πολύ εχθρικού καλοκαιριού από κλιματική σκοπιά, πολύ ξηρού, χωρίς πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων» στην επαρχία Τσουμπούτ, σημείωσε. Η Αργεντινή εξάλλου πλήττεται από κύμα καύσωνα στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της, η κορύφωση του οποίου αναμενόταν να καταγραφτεί χθες.

Σε 17 επαρχίες (από τις 24), οι αρχές κήρυξαν συναγερμό εξαιτίας του κύματος ζέστης. Στο Μπουένος Άιρες, η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 37° Κελσίου. Ο υδράργυρος πάντως αναμένεται να κατέβει το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Αργεντινής.

Πηγή: skai.gr

