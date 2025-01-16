Η ομιλία του Τζο Μπάιντεν τερματίζει μια πολιτική καριέρα πέντε δεκαετιών που ξεκίνησε στη Γερουσία το 1972. Φεύγει απρόθυμα από τον Λευκό Οίκο, παραδίδοντας στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα ορκιστεί ως ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025.

Αυτή ήταν η πέμπτη φορά που ο Μπάιντεν απευθύνθηκε στο έθνος από το Οβάλ Γραφείο, μιλώντας για τελευταία φορά εκεί στις 24 Ιουλίου 2024, όταν εξήγησε γιατί αποχώρησε από την προεδρική κούρσα του 2024.

Στην ομιλία του ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, άφησε αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μια αναπτυσσόμενη «ολιγαρχία» στην Αμερική, και για την ανάγκη τροποποίησης του Συντάγματος, ώστε κανένας πρόεδρος να μην έχει ασυλία για εγκλήματα που διέπραξε κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς παρόλα αυτά να κατονομάσει τον εκλεγέντα Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μιλάει από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου καθώς εκφωνεί την αποχαιρετιστήρια ομιλία του την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

Το σύμβολο της ελευθερίας

Ο απερχόμενος πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του, λέγοντας ότι έχει σκεφτεί πολύ για το ποιος είναι ο αμερικανικός λαός, κάνοντας αναφορά στο σύμβολο του Αγάλματος της Ελευθερίας.

«Σκέφτηκα πολύ ποιοι είμαστε και ίσως ακόμη πιο σημαντικό, ποιοι πρέπει να είμαστε», είπε ο Μπάιντεν. Συνέχισε περιγράφοντας το κτίριο του Αγάλματος της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, δώρο από τη Γαλλία, λέγοντας ότι «όπως και η ίδια η ιδέα της Αμερικής, χτίστηκε όχι από ένα άτομο, αλλά από πολλούς ανθρώπους. Φτιάχτηκε για να ταλαντεύεται πέρα ​​δώθε, να αντέχει στη μανία του θυελλώδους καιρού, να αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου. Γιατί πάντα έρχονται καταιγίδες. Κουνιέται μερικά εκατοστά, αλλά δεν πέφτει ποτέ κάτω. Ένα μηχανικό θαύμα».

«Θα χρειαστεί χρόνος για να αισθανθούμε τον αντίκτυπο των επιτευγμάτων μας»

Αναλογιζόμενος την κληρονομιά του και τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι ελπίζει να αντέξουν για τα επόμενα χρόνια.

«Θα χρειαστεί χρόνος για να αισθανθούμε τον πλήρη αντίκτυπο αυτού που έχουμε κάνει μαζί. Αλλά οι σπόροι φυτεύονται και θα αναπτυχθούν και θα ανθίζουν για τις επόμενες δεκαετίες», είπε.

Παρέθεσε μερικά από τα επιτεύγματα της προεδρίας του, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ηλικιωμένους, της ψήφισης νόμων για την ασφάλεια των όπλων και της βοήθειας στους ηλικιωμένους να λάβουν υγειονομική περίθαλψη. Υποστήριξε επίσης τα επιτεύγματα της εξωτερικής πολιτικής και επεσήμανε τον τρόπο με τον οποίο «ενίσχυσε το ΝΑΤΟ».

«Η πίστη στην ιδέα της Αμερικής σημαίνει σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς»

«Μετά από 50 χρόνια στο επίκεντρο όλων αυτών, ξέρω ότι η πίστη στην ιδέα της Αμερικής σημαίνει σεβασμό των θεσμών που διέπουν μια ελεύθερη κοινωνία - την προεδρία, το Κογκρέσο, τα δικαστήρια, έναν ελεύθερο και ανεξάρτητο Τύπο», είπε.

«Το σύστημά μας του διαχωρισμού των εξουσιών, ελέγχων και ισορροπιών, μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά διατηρεί τη δημοκρατία μας για σχεδόν 250 χρόνια, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έθνος στην ιστορία που έχει δοκιμάσει ποτέ ένα τόσο τολμηρό πείραμα», πρόσθεσε.

Ο δεύτερος κύριος Doug Emhoff, η αντιπρόεδρος Kamala Harris, η πρώτη κυρία Jill Biden και ο Hunter Biden ακούν καθώς ο Πρόεδρος Joe Biden μιλάει από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου καθώς εκφωνεί την αποχαιρετιστήρια ομιλία του την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

Ο Μπάιντεν προειδοποιεί για την «άνθηση» της ολιγαρχίας

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων σχολίων του, ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε για μια αναπτυσσόμενη «ολιγαρχία» στην Αμερική, και τόνισε: «Θέλω να προειδοποιήσω τη χώρα για κάποια πράγματα που με ανησυχούν πολύ. Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ανησυχία. Αναφέρομαι στην επικίνδυνη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια πολύ λίγων εξαιρετικά πλούσιων ανθρώπων και τις επικίνδυνες συνέπειες εάν η κατάχρηση εξουσίας τους αφεθεί ανεξέλεγκτη».

Πρόσθεσε: «Σήμερα, μια ολιγαρχία διαμορφώνεται στην Αμερική, ολιγαρχία ακραίου πλούτου, δύναμης και επιρροής που κυριολεκτικά απειλεί ολόκληρη τη δημοκρατία μας, τα βασικά δικαιώματα και τις ελευθερίες μας, και μια δίκαιη ευκαιρία για όλους να προχωρήσουν».

«Οι Αμερικάνοι να παραμείνουν αφοσιωμένοι στη δημοκρατική διαδικασία»

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έστειλε ένα μήνυμα στους Αμερικανούς, λέγοντας ότι «πρέπει να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στη δημοκρατική διαδικασία. Ξέρω ότι είναι απογοητευτικό. Ένα δίκαιο πλάνο είναι αυτό που κάνει την Αμερική, την Αμερική. Η συγκέντρωση δύναμης προκαλεί διχασμό και μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι είναι εξουθενωτικό να συμμετέχουν στη δημοκρατία».

Εξάλλου, ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων πολιτειών αναφέρθηκε στο Σύνταγμα των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε κανένας πρόεδρος να μην έχει ασυλία για εγκλήματα που διέπραξε κατά τη διάρκεια της θητείας του».

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να προσφέρει μεγάλες δυνατότητες, αλλά θα μπορούσε επίσης να «δημιουργήσει νέες απειλές χωρίς διασφαλίσεις», ενώ μίλησε και για την ελευθερία του τύπου και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ανησυχία του για την παραπληροφόρηση. «Οι Αμερικανοί θάβονται κάτω από μια χιονοστιβάδα παραπληροφόρησης, επιτρέποντας την κατάχρηση εξουσίας. Ο ελεύθερος Τύπος καταρρέει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εγκαταλείπουν τον έλεγχο γεγονότων. Η αλήθεια πνίγεται από ψέματα που λέγονται για την εξουσία και το κέρδος. Πρέπει να ελέγξουμε τις κοινωνικές πλατφόρμες για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας και την ίδια τη δημοκρατία μας από την κατάχρηση εξουσίας», προέτρεψε.

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μιλάει από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου καθώς εκφωνεί την αποχαιρετιστήρια ομιλία του την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

Αποχαιρετισμός με μια αισιόδοξη νότα

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ολοκλήρωσε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του με μια αισιόδοξη νότα, καθώς είπε στους Αμερικανούς ότι εξακολουθεί να πιστεύει «στην ιδέα την οποία πρεσβεύει αυτό το έθνος».

«Σε εσάς, τον αμερικανικό λαό. Μετά από 50 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας, σας δίνω τον λόγο μου: Εξακολουθώ να πιστεύω στην ιδέα την οποία πρεσβεύει αυτό το έθνος. Ένα έθνος όπου η δύναμη των θεσμών μας και ο χαρακτήρας του λαού μας έχουν σημασία και πρέπει να αντέξουν», είπε.

Αφού προειδοποίησε για μια αυξανόμενη «ολιγαρχία» και «πυροβόλησε» τον διάδοχό του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μπάιντεν τελείωσε την ομιλία του παρακαλώντας τους Αμερικανούς να συνεχίσουν το ελπιδοφόρο όραμά του για τη χώρα.

«Τώρα είναι η σειρά σας να σταθείτε φρουροί του Έθνους. Είθε όλοι να είστε φύλακες της φλόγας. Είθε να κρατήσετε την πίστη. Λατρεύω την Αμερική. Την αγαπάτε κι εσείς. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Και ο Θεός να προστατεύει τα στρατεύματά μας. Σας ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη τιμή», κατέληξε ο Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.