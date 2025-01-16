Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την επίσημη φωτογραφία του ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ, η οποία μοιάζει εντυπωσιακά στη φωτογραφία του που τραβήχθηκε πριν από δύο χρόνια σε μια φυλακή της Τζόρτζια.

Με το κεφάλι ελαφρώς σκυφτό προς τα εμπρός, το δεξί φρύδι συνοφρυωμένο, τα χείλη κλεισμένα σφιχτά και με βλοσυρό ύφος: η επίσημη φωτογραφία φαίνεται σαν να είναι copy-paste εκείνης που τραβήχθηκε για το αστυνομικό αρχείο στις 24 Αυγούστου 2023, όταν του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 στην Πολιτεία της Τζόρτζια.

Με μια μικρή διαφορά: στη φωτογραφία του αστυνομικού αρχείου ο Τραμπ φοράει κόκκινη γραβάτα, στην επίσημη, μπλε ηλεκτρίκ. Στο μπλε σακάκι του διακρίνεται επίσης μια καρφίτσα με την αμερικανική σημαία.

Πριν από ενάμιση χρόνο, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που θα ορκιστεί πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου, είχε αναρτήσει τη φωτογραφία του ως κατηγορουμένου (mugshot) στην πλατφόρμα Χ, με το μήνυμα «Μην παραδοθείτε ποτέ!».

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε προς όφελός του αυτήν την φωτογραφία του με το προκλητικό ύφος, επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι είναι θύμα ενός «κυνηγιού μαγισσών». Την χρησιμοποίησε σε μπλουζάκια, καπελάκια, φλιτζάνια… παντού κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του. Το μπλουζάκι με την λέξη «Καταζητείται» (Wanted) ενθουσίασε τους οπαδούς του που το φορούν ακόμη σήμερα, εκτοξεύοντας τις πωλήσεις των ειδών που τον αφορούν.

Η λεζάντα της επίσημης φωτογραφίας λέει λακωνικά: «Σε τέσσερις ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ».

Στη φωτογραφία του o Βανς, αντιθέτως χαμογελάει και διπλώνει τα χέρια στο στήθος του.

Πηγή: skai.gr

