Της Αθηνάς Παπακώστα

Τη σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας αποφάσισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σκοπός το Τελ Αβίβ να ανάψει το πράσινο φως εγκρίνοντας τη συμφωνία με τη Χαμάς για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από 15 μήνες εχθροπραξιών.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ αρχικά είχε προγραμματιστεί για χθες, Πέμπτη. Ωστόσο, αυτή αναβλήθηκε για σήμερα, Παρασκευή. Την ίδια στιγμή - όπως αναφέρουν Ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης - αύριο Σάββατο, αναμένουμε τη συνεδρίαση σύσσωμου του υπουργικού συμβουλίου, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τους Times of Israel σημαίνει πως η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων δεν θα γίνει νωρίτερα από τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου.

Το θρίλερ της τελευταίας στιγμής προέκυψε με την ισραηλινή πλευρά να επικαλείται διαφωνίες της τελευταίας στιγμής από την πλευρά της Χαμάς για την έγκριση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Εκπρόσωπος της Χαμάς, μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο BBC, αμφισβήτησε, ωστόσο, τους ισχυρισμούς του Ισραήλ πως υπαναχώρησε από τις δεσμεύσεις.

«Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στη συμφωνία» τόνισε ο Μπασέμ Ναϊμ προσθέτοντας πως «αυτή είναι η συμφωνία του Μαΐου του 2024 την οποία αποδεχθήκαμε, αλλά απορρίφθηκε από τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του».

Προβλήματα για τον Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είναι αντιμέτωπος με πολιτικά προβλήματα με την ακροδεξιά πλευρά του κυβερνητικού του συνασπισμού, η οποία πιστεύει ότι η εν λόγω συμφωνία είναι η χειρότερη επιλογή που μπορεί να λάβει η ισραηλινή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.

Το βράδυ της Πέμπτης ο υπερεθνικιστής υπουργός Ασφαλείας της χώρας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας χαρακτήρισε τη συμφωνία εκεχειρίας «φρικτή», εξηγώντας ότι αυτή περιλαμβάνει την απελευθέρωση «εκατοντάδων δολοφόνων» και απαιτεί από το Ισραήλ να αποσυρθεί από το διάδρομο της Φιλαδέλφειας, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου.

Νωρίτερα, διεθνή Μέσα Ενημέρωσης μετέδιδαν πως ζητούμενο για την ισραηλινή πλευρά είναι εάν θα παραμείνει στα χέρια του Ισραήλ ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας, μέσω του οποίου, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, εξοπλίζεται η Χαμάς.

Όπως ανακοίνωσε, το κόμμα του θα παραιτηθεί από τον κυβερνητικό συνασπισμό, εάν το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ανάψει το πράσινο φως για την έγκριση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Την ίδια στιγμή, ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, με απευθείας μήνυμά του προς τον Νετανιάχου τόνιζε πως τα μέλη της αντιπολίτευσης θα εμποδίσουν κάθε προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης του Ισραήλ, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δια στόματος του απερχόμενου επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν, εκφράζουν τη βεβαιότητά τους πως η εκεχειρία θα τεθεί σε εφαρμογή την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, όπως και έχει ήδη συμφωνηθεί.

Οι λεπτομέρειες για τη συμφωνία εκεχειρίας δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς δεν έχουν υπάρξει οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις με τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα αυτών. Σύμφωνα, ωστόσο, με όσα διαρρέονται, το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει το τέλος των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους, την απόσυρση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα και την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων πίσω στις εστίες τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.