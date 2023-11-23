Οι «μικροί Τραμπ» εξαπλώνονται: Νικήτρια η Ακροδεξιά στην Ολλανδία

Παρά το ότι μια νίκη του ολλανδικού ακροδεξιού κόμματος PVV θα άνοιγε την όρεξη στους Ευρωπαίους εθνικιστές για μια επιστροφή στις «εθνικές ταυτότητες», η πιθανότητα να αναλάβει τα ηνία της χώρας ο Γκερτ Βίλντερς -ή ακόμη και να μπει στην κυβέρνηση- παραμένει περίπλοκη.

Οι ολλανδικές βουλευτικές εκλογές της Τετάρτης είχαν ως αποτέλεσμα τη νίκη του ακροδεξιού PVV, το οποίο έλαβε 37 έδρες από τις 150, ακολουθούμενο από τον συνασπισμό σοσιαλιστών και πράσινων κομμάτων (PvdA/GL) του πρώην επιτρόπου της ΕΕ Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος έλαβε 25 έδρες.

Ο Βίλντερς δήλωσε ότι το PVV «δεν μπορεί πλέον να απαξιώνεται», και έδειξε σίγουρος πως «θα κυβερνήσει».

«Μια τέτοια μεγαλειώδης νίκη πρέπει να γίνει σεβαστή. Αυτό λένε οι ψηφοφόροι, θέλουν το διαφορετικό. Θα ήταν πολύ αντιδημοκρατικό αν η επιλογή των ψηφοφόρων έμενε εκτός», είπε.

Από την άλλη πλευρά, ο Τίμερμανς δήλωσε «απογοητευμένος» από τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος, «ήλπιζε σε περισσότερα», ενώ αποδέχθηκε ότι «δεν μπόρεσε να πείσει αρκετό κόσμο».

Παράλληλα, ζήτησε να ενωθεί η αριστερα σαν μια «γροθιά» για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ώστε να ασκήσει σκληρή κριτική στον αντιμεταναστευτικό λόγο του PVV.

«Δεν έχει σημασία για εμάς πού είναι η βάση σας», φώναξε ο Τίμερμανς, «είστε ευπρόσδεκτοι στην Ολλανδία αν προσπαθείτε να γλιτώσετε από τον πόλεμο και τη βία, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ για εμάς».

Τι γίνεται τώρα;

Εξετάζοντας τα εκλογικά αποτελέσματα, δύο επιλογές υπάρχουν: Είτε το φιλελεύθερο VVD, το κεντροδεξιό NSC και το ακροδεξιό PVV θα σχηματίσουν έναν δεξιό συνασπισμό -ίσως με την υποστήριξη μικρότερων κομμάτων όπως το BBB των αγροτών- είτε το μπλοκ PvdA/GL του Τίμερμανς θα προσπαθήσει να κυβερνήσει με το NSC και το VVD και το φιλελεύθερο D66.

Σε μια εβδομάδα το πολύ, θα διεξαχθεί κοινοβουλευτική συζήτηση με βάσει τις νέες έδρες για να συζητηθούν τα αποτελέσματα των εκλογών. Τότε, τα κόμματα θα ορίσουν έναν διαμεσολαβητή, ο οποίος θα κληθεί να μιλήσει με όλα τα κόμματα και να διερευνήσει πιθανούς και βιώσιμους συνασπισμούς.

Στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής θα συστήσει έναν συνασπισμό και η Βουλή θα επιλέξει και θα διορίσει έναν από τους αρχηγούς των κομμάτων ως νέο πρωθυπουργό, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να σχηματίσει τον συνασπισμό. Η διαδικασία αυτή, όμως, μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Παρά το ότι όλα είναι στον αέρα και καμία πόρτα δεν είναι κλειστή, και στις δύο περιπτώσεις, οι εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις των κομμάτων σε βασικά θέματα προμηνύουν δύσκολες συνομιλίες για την επίτευξη συνασπισμού – και μια δύσκολη διακυβέρνηση στη συνέχεια.

Ενώ το VVD έχει παραμείνει ανοιχτό σε μια συνεργασία με την ακροδεξιά, η επικεφαλής του κόμματος, Ντίλαν Γιεσίλγκοζ, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν θα υποστήριζε τον Βίλντερς ως πρωθυπουργό λόγω των ακραίων απόψεών του.

«Δεν βλέπω τον Βίλντερς να γίνεται πρωθυπουργός γιατί δεν βλέπω να μπορεί να σχηματίσει πλειοψηφία. Τώρα είναι η σειρά του να δείξει αν μπορεί να το κάνει », δήλωσε η Γιεσίλγκοζ το βράδυ των εκλογών.

Ο επικεφαλής του NSC, Πίτερ Ομτσίχ, δήλωσε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι το κόμμα του δεν θα συνεργαστεί με το PVV λόγω της αντι-ισλαμικής και αντιμεταναστευτικής στάσης του, η οποία αντιβαίνει στο ολλανδικό σύνταγμα. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει αποκλειστεί μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο Ομτσίχ δηλώνει πως θέλει να είναι στο νέο υπουργικό συμβούλιο, αλλά αναγνωρίζει ότι αυτό δεν θα είναι «εύκολο». «Η Ολλανδία θα πρέπει να κυβερνηθεί [το συντομότερο δυνατό], και είμαστε διαθέσιμοι γι’ αυτό», δήλωσε.

Πέρα από το ότι το VVD και το NSC παραμένουν ανοιχτοί στις διαπραγματεύσεις, ο Βίλντερς με τη σειρά του δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να κάνει παραχωρήσεις όσον αφορά τις πιο σκληροπυρηνικές από τις πολιτικές του προτάσεις.

«Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι τα κόμματα δεν θέλουν να είναι σε κυβέρνηση με ένα κόμμα που θέλει αντισυνταγματικά μέτρα. Δεν πρόκειται να μιλήσουμε για τζαμιά, κοράνια και ισλαμικά σχολεία», δήλωσε ο Βίλντερς.

Παρά την έντονη αντιευρωπαϊκή, αντιισλαμική ρητορική και τον σκεπτικισμό του PVV για την κλιματική αλλαγή, η είσοδος σε μια κυβέρνηση συνασπισμού με το NSC και το VVD πιθανότατα θα μετριάσει τον λόγο τους.

Για παράδειγμα, ακόμη και με την αντιευρωπαϊκή στάση του PVV, ένας δεξιός συνασπισμός θα εξακολουθούσε να υποστηρίζει ένα ενιαίο μέτωπο στην εξωτερική διάσταση του μπλοκ, συμπεριλαμβανομένου του παγκόσμιου εμπορίου, της αμυντικής συνεργασίας και της στρατηγικής αυτονομίας, όπως υπερασπίζονται το VVD και το NSC στα εκλογικά τους προγράμματα.

Όσον αφορά έναν πιθανό κεντρώο συνασπισμό, το PvdA/G του Τίμερμανς και το VVD είναι ιστορικά αντίπαλα κόμματα. Το VVD τείνει προς το ευρωσκεπτικιστικό και δημοσιονομικά συντηρητικό άκρο της οικογένειας των ευρωπαϊκών φιλελεύθερων κομμάτων. Επιπλέον, η πράσινη-σοσιαλιστική συμμαχία σχηματίστηκε για να διώξει το VVD από την κυβέρνηση.

Ο εταίρος του Euractiv, το Europe Elects, προτείνει ότι οι πρόωρες εκλογές είναι ένα «ρεαλιστικό σενάριο» δεδομένου του αντίξοου πολιτικού τοπίου.

Η ακροδεξιά της ΕΕ ξυπνάει

Εν τω μεταξύ, η νίκη του Βίλντερς αναζωπύρωσε την ακροδεξιά ρητορική σε όλο το μπλοκ, ιδίως από τους λεγόμενους «Μικρούς Τραμπ».

Οι ηγέτες των ακροδεξιών κομμάτων της Ευρώπης που έχουν εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή τους στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζουν τώρα για τη νίκη του Βίλντερς ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου.

Οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούνται σύμμαχοι του Τραμπ στην Ευρώπη και η πιθανή επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία στην Ουάσινγκτον αναμένεται να ταρακουνήσει την πολιτική της ΕΕ.

«Παντού στην Ευρώπη, οι πολίτες θέλουν πολιτική αλλαγή!» σχολίασε το Χ, το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα AfP.

«Ο άνεμος της αλλαγής είναι εδώ! Συγχαρητήρια στον Γκερτ Βίλντερς για τη νίκη του στις ολλανδικές εκλογές», έσπευσε να σχολιάσει ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls.

Ο ηγέτης του ισπανικού Vox (ECR) από την άλλη, Σαντιάγο Αμπασκάλ, συνεχάρη επίσης τον Βίλντερς με πανηγυρικό τόνο λέγοντας ότι «όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι απαιτούν στους δρόμους και στην κάλπη να υπερασπιστούν τα έθνη τους, τα σύνορά τους και τα δικαιώματά τους».

Η συντηρητική πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία αγωνίζεται να κρατήσει αποστάσεις από την ακροδεξιά, δεν έχει αντιδράσει ακόμη στην είδηση.

Ωστόσο, ο εταίρος της στον συνασπισμό της Λέγκα (ID) Ματέο Σαλβίνι φαίνεται ότι έσπευσε να συγχαρεί τον Βίλντερς, χαρακτηρίζοντάς τον «ιστορικό σύμμαχο της Λέγκα».

«Μια νέα Ευρώπη είναι δυνατή», έγραψε ο Σαλβίνι στο X.

Στο Παρίσι επίσης, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν από το Rassemblement National (ID) συνεχάρη τον Ολλανδό νικητή στο X: «Συγχαρητήρια στον Γκερτ Βίλντερς και το PVV για τη θεαματική τους νίκη στις βουλευτικές εκλογές, η οποία επιβεβαιώνει την αυξανόμενη υποστήριξη για την υπεράσπιση των εθνικών ταυτοτήτων».

