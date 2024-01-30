Έρευνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για Λετονής ευρωβουλεύτριας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα εις βάρος μιας Λετονής ευρωβουλεύτριας, η οποία με βάση ένα δημοσίευμα διεξήγαγε δραστηριότητες κατασκοπείας προς όφελος της Μόσχας τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον ρωσικό ερευνητικό ιστότοπο The Insider (με έδρα τη Λετονία), η Τατιάνα Ζντάνοκ, ανεξάρτητη ευρωβουλεύτρια στο ΕΚ από το 2004, ξεκίνησε να συνεργάζεται τον επόμενο χρόνο με τη ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Η πολιτικός «υπερασπιζόταν ανοιχτά» τις θέσεις της Μόσχας, υποστηρίζει το The Insider σε ένα μακροσκελές άρθρο, στο οποίο δημοσιεύει ανταλλαγές email μεταξύ Ζντάνοκ και Ρώσων πρακτόρων, συμπεριλαμβανομένων «σαφών και λεπτομερών αναφορών για το έργο της ως ευρωβουλεύτρια».

Αυτά τα email περιλαμβάνουν «κατ' ιδίαν συναντήσεις στη Μόσχα ή στις Βρυξέλλες» και «αιτήματα για χρηματοδότηση από ρωσικές πηγές για τις πολιτικές της δραστηριότητες», σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα που έγινε σε συνεργασία με άλλα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων ενός εσθονικού ιστότοπου και της σουηδικής εφημερίδας Expressen.

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, «λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη αυτούς τους ισχυρισμούς και παραπέμπει το θέμα στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Κώδικα Δεοντολογίας, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες (εντός του οργάνου)», σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της.

Η υπόθεση θα συμπεριληφθεί και στην ατζέντα της συνάντησης των προέδρων πολιτικών ομάδων αύριο Τετάρτη.

«Σημειώνουμε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν διατυπωθεί στη χώρα (της Τατιάνα Ζντάνοκ) εδώ και αρκετό καιρό», ενώ «όλοι οι ευρωβουλευτές υπόκεινται στους ίδιους κανόνες σχετικά με την ανεξαρτησία της εντολής ή τη δεοντολογία», πρόσθεσε η υπηρεσία επικοινωνίας του ΕΚ, χωρίς να σχολιάσει αναλυτικά.

Εκτός από την εσωτερική έρευνα που άνοιξε το θεσμικό όργανο, γίνεται λόγος για πιθανές διαδικασίες που θα μπορούσαν να αναλάβουν οι λετονικές αρχές στο ζήτημα αυτό.

Ερωτηθείς για το θέμα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου έσπευσε να υπερασπιστεί την Ζντάνοκ, βλέποντας στην υπόθεση ένα αντιρωσικό κυνήγι μαγισσών, συγκρίσιμο με τον Μακαρθισμό της δεκαετίας του 1950 στις ΗΠΑ, όταν διώκονταν άνθρωποι που ήταν ύποπτοι για συνέργεια με την ΕΣΣΔ.

«Θυμάστε τον Μακαρθισμό στις ΗΠΑ; Πόσοι άνθρωποι συνελήφθησαν τότε, φυλακίστηκαν επειδή κατηγορήθηκαν για σχέσεις με κομμουνιστές ή την KGB. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει σήμερα», κατήγγειλε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά όλα αυτά», είπε, κρίνοντας ότι η υπόθεση έρχεται σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά «δήθεν δημοκρατικά ιδεώδη».

Αυτές οι υποψίες για κατασκοπεία έρχονται καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλονίστηκε στα τέλη του 2022 από το Qatargate, ένα φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονται αρκετοί ευρωβουλευτές, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι ότι ενήργησαν υπέρ του Κατάρ και του Μαρόκου έναντι χρηματικών αμοιβών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

