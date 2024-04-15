Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως κρατούνται όμηροι στη Ράφα

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν χθες πως όμηροι οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου κρατούνται στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία δηλώνει αποφασισμένη να εξαπολύσει ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση.

«Έχουμε επίσης ομήρους (που κρατούνται) στη Ράφα και θα κάνουμε το παν εντός των δυνάμεών μας για να γυρίσουν σπίτια τους», είπε χθες Κυριακή το βράδυ ο εκπρόσωπος του στρατού αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί.

Οι σχεδιασμοί για τη διεξαγωγή ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης στη Ράφα προκαλούν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα καθώς σε αυτή την πόλη, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, έχουν καταφύγει κάπου 1,5 εκατ. Γαζαίοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου που πλέον διαρκεί πάνω από μισό χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

