Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσουν ξανά σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τα σχολεία, που έκλεισαν για λόγους ασφαλείας το Σάββατο, εξαιτίας των απειλών του Ιράν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία προχώρησε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε άνευ προηγουμένου επίθεση εξαπολύοντας πάνω από 350 drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός ωστόσο διαβεβαίωσε ότι την «απέκρουσε» με τη βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων συμμαχικών κρατών.

Μετά την αποτίμηση της κατάστασης, «αποφασίστηκε να επαναληφθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα» από σήμερα, εξαιρουμένων ωστόσο περιοχών που γειτονεύουν με τον Λίβανο και κοινοτήτων κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εξακολουθούν να ισχύουν «περιορισμοί», συνόψισε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο το κλείσιμο για δυο ημέρες σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών, την ακύρωση σχολικών εκδρομών, καθώς και περιορισμούς στις δημόσιες συγκεντρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

