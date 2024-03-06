Οι έμμεσες συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα αρχίσουν κατά τη διάρκεια του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού, που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα, δήλωσε την Τρίτη ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι.

Ο Μικάτι δήλωσε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jadeed ότι οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι μελετούν μια προφορική πρόταση που έκανε ο Αμερικανός απεσταλμένος Άμος Χοκστάιν, ο οποίος βρισκόταν στη Βηρυτό τη Δευτέρα για να προωθήσει μια διπλωματική λύση στο θέμα της ανταλλαγής πυρών μεταξύ του ισχυρού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος δήλωσε ότι μια διπλωματική λύση είναι "η μόνη διέξοδος" για να τεθεί τέλος στις διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. "Μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα" δεν θα σημαίνει "αυτομάτως" τον τερματισμό της βίας στο μέτωπο του Λιβάνου, προειδοποίησε πριν μεταβεί στο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ επαναλαμβάνει ότι δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις της κατά του Ισραήλ παρά μόνο με μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

