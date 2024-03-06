Βενεζουέλα: Προεδρικές εκλογές στις 28 Ιουλίου

Στις 28 Ιουλίου θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο επικεφαλής του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE) Έλβις Αμορόσο.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αναμένεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του για τρίτη θητεία, αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος θα είναι ο αντίπαλός του. Το Ανώτατο Δικαστήριο στέρησε από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο το δικαίωμα να είναι υποψήφια για την προεδρία, προκαλώντας την αντίδραση των ΗΠΑ που επανέφεραν τις κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η 28η Ιουλίου είναι η ημερομηνία γέννησης του εκλιπόντος προέδρου της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες (προκατόχου και μέντορα του Μαδούρο), ο οποίος πέθανε το 2013.

Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση συμφώνησαν τον Οκτώβριο ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2024 παρουσία διεθνών παρατηρητών και ότι κάθε πλευρά θα είχε τη δυνατότητα να επιλέξει τον υποψήφιό της. Στελέχη της αντιπολίτευσης είχαν εκφράσει αμφιβολίες κατά πόσον ο Μαδούρο θα τηρούσε τη συμφωνία, φόβοι που φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκαν με την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την υποψηφιότητα της Ματσάδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

