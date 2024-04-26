Βαλίτσες για τις διακοπές του Πάσχα ετοιμάζει 1 στους 4 Έλληνες μετρώντας και ξαναμετρώντας το κόστος της βενζίνης αλλά και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Καύσιμα και διόδια απαιτούν τουλάχιστον 150 ευρώ για ένα ταξίδι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, ενώ αν στην εξίσωση μπει ένα νησί ο λογαριασμός εκτοξεύεται.

Μια τετραμελής οικογένεια για να ταξιδέψει στην Πάρο θα χρειαστεί 400 ευρώ για τα εισιτήρια και επιπλέον 100 για να πάρει και το αυτοκίνητο, ενώ 196 ευρώ κοστίζουν μόνο τα εισιτήρια για ένα ζευγάρι χωρίς αυτοκίνητο που θέλει να ταξιδέψει στην Κρήτη.

Η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται οριακά κάτω από τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε 20 νομούς της χώρας ξεπερνούν τα 2 ευρώ φτάνοντας ακόμα και στα 2,2 ευρώ στις Κυκλάδες.

«Τα διόδια, η βενζίνη, όλα είναι πολύ ακριβά. Είναι ακριβά και τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, αλλά θεωρώ ότι ο Έλληνας πάντα βρίσκει τρόπο να περνάει καλά, ακόμη και με την ακρίβεια», αναφέρει πολίτης.

«Θα θέλαμε πάρα πολύ να ταξιδέψουμε, αλλά δεν γίνεται να ταξιδέψουμε, δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα», δηλώνουν, μεταξύ άλλων.

Παρά τις καλπάζουσες τιμές που παρατηρούνται και στα καύσιμα μετακίνησης αλλά και στα αεροπορικά και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οι περισσότεροι Αθηναίοι όπως φαίνεται, θα αποτολμήσουν να φύγουν από το κλινών άστυ στις γιορτές του Πάσχα.

Προνομιούχοι, είναι όσοι έχουν σπίτι στο χωριό ή φίλους να τους φιλοξενήσουν.

