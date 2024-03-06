Ο αϊτινός πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί, απών για μέρες ενώ στη χώρα του η βία των συμμοριών κλιμακώθηκε δραματικά από την περασμένη εβδομάδα, προσγειώθηκε χθες Τρίτη στο Πουέρτο Ρίκο, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του κυβερνήτη αυτής της αμερικανικής περιοχής στην Καραϊβική.

Είναι πλέον «επιβεβαιωμένο» το ότι ο de facto πρωθυπουργός «προσγειώθηκε στο Πουέρτο Ρίκο», δήλωσε η Σίλα Αγκλέρο στο Γαλλικό Πρακτορείο, διευκρινίζοντας πως δεν γνωρίζει αν βρίσκεται ακόμη στη νήσο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε αναφέρει τη Δευτέρα ότι ο Αριέλ Ανρί επέστρεφε από την Κένυα, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες του αϊτινού Radio Télé Métronome, δεν μπόρεσε να φθάσει στην Πορτ-ο-Πρενς λόγω προβλημάτων ασφαλείας στο αεροδρόμιο της αϊτινής πρωτεύουσας.

Βαριά οπλισμένοι κακοποιοί, που από την περασμένη Πέμπτη εξαπολύουν συντονισμένες επιθέσεις σε στρατηγικές τοποθεσίας στο πλαίσιο προσπάθειας για να ανατραπεί η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ανρί όπως είχε διαμηνύσει ο ηγέτης συμμαχίας συμμοριών, έκαναν έφοδο χθες στην ακαδημία της αστυνομίας στην πρωτεύουσα, όπου θεωρητικά εφαρμόζεται απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας μετά την απόδραση χιλιάδων εγκλείστων σε φυλακές κι απόπειρα κατάληψης του αερολιμένα.

Κατά τον Λιονέλ Λαζάρ, συντονιστή συνδικαλιστικού οργάνου της αϊτινής αστυνομίας, η έφοδος στην ακαδημία της αστυνομίας, όπου εκπαιδεύονται περίπου 800 δόκιμοι, απωθήθηκε.

Την προηγουμένη, αποκρούστηκε από αστυνομικούς επίθεση εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Toussaint-Louverture, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Η επίθεση εξώθησε διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν όλες τις πτήσεις προς την Πορτ-ο-Πρενς. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε πως αναστέλλονται «με άμεση ισχύ» και μέχρι νεοτέρας όλες οι αεροπορικές συνδέσεις με την Αϊτή.

Η νέα «κλιμάκωση» της βίας ανάγκασε άλλους τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Πορτ-ο-Πρενς, δήλωσε χθες στη Νέα Υόρκη ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Στεφάν Ντουζαρίκ, προσθέτοντας πως οργανώσεις αρωγής διανέμουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε βίαια εκτοπισμένους.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συζητήσει σήμερα κεκλεισμένων των θυρών την κρίση στην Αϊτή, σύμφωνα με το πρόγραμμά του. Τα κράτη-μέλη θα ενημερώσει εξ αποστάσεως η Μαρία Ισαβέλ Σαλβαδόρ, αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στην Αϊτή.

Η δραστηριότητα ξανάρχισε, διστακτικά, χθες στην Πορτ-ο-Πρενς, αν και δρόμοι παρέμεναν κλειστοί καθώς κάτοικοι έστησαν πρόχειρα οδοφράγματα με πέτρες, κλαδιά και άλλα αντικείμενα.

Ο επικεφαλής της de facto κυβέρνησης —που υποτίθεται θα παρέδιδε την εξουσία τον Φεβρουάριο— μετέβη την περασμένη εβδομάδα στο Ναϊρόμπι, προκειμένου να υπογράψει συμφωνία για την ανάπτυξη περίπου χιλίων κενυατών αστυνομικών στη χώρα του, στο πλαίσιο διεθνούς ένοπλης δύναμης με σκοπό να βοηθηθούν οι αϊτινές δυνάμεις επιβολής της τάξης. Η αποστολή της δύναμης έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ και υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη σε σοβαρή κρίση, πολιτική, ανθρωπιστική και ασφαλείας, που επιδεινώθηκε μετά τη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ το 2021. Η πολιτική διαδικασία βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 8.400 άνθρωποι μετατράπηκαν πέρυσι σε θύματα των συμμοριών — ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει φόνους (σχεδόν 5.000), τραυματισμούς και απαγωγές. Τα θύματα αυξήθηκαν «κατά 122% σε σύγκριση με το 2022».

«Κάθε μέρα που περνάει, αν όχι κάθε ώρα, γίνεται σαφές ότι ο αϊτινός λαός υποφέρει προσπαθώντας να επιβιώσει εν μέσω φρικτής κι απάνθρωπης βίας» των συμμοριών, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Ντουζαρίκ, θυμίζοντας την παρότρυνση του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες στην κυβέρνηση Ανρί και τους διεθνείς εταίρους της να λάβουν μέτρα για να «προχωρήσει η πολιτική διαδικασία» μέσω «της διεξαγωγής εκλογών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.