Βρετανία: Δασκάλα με διχασμένη προσωπικότητα σκότωσε το σύντροφό της

Δασκάλα δημοτικού σχολείου στη Βρετανία, παραδέχτηκε ότι δολοφόνησε τον σύντροφό της, τα λείψανα του οποίου εντοπίστηκαν μερικώς μουμιοποιημένα τεσσεράμισι μήνες αφότου εθεάθη για τελευταία φορά.

Η Fiona Beal, 50 ετών κατηγορήθηκε ότι μαχαίρωσε τον 42χρονο φίλο της Nicholas Billingham «εν ψυχρώ» και μέχρι θανάτου, θάβοντας μετά το σώμα του, στον κήπο τους.

Στην αρχή της δίκης της την περασμένη εβδομάδα, οι ένορκοι στο Old Bailey στο κεντρικό Λονδίνο πληροφορήθηκαν ότι η Beal είχε δηλώσει ένοχη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εξαιτίας απώλειας αυτοελέγχου (που επισείει μικρότερη ποινή) αλλά αρνήθηκε ότι δολοφόνησε τον Billingham μεταξύ 30 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου 2021.

Ωστόσο, σήμερα - ομολόγησε την ενοχή της για δολοφονία.

H δασκάλα από το Northampton, συνελήφθη τον Μάρτιο του 2022 αφού η αστυνομία ανακάλυψε το σώμα του Billingham.

Τον ίδιο μήνα είχε νοικιάσει ένα δωμάτιο στην Cumbria 'οπου και κατέφυγε, ενημερώνοντας «με τα χίλια ζόρια» για το φευγιό της με μήνυμα, συγγενείς της που ανησύχησαν με την εξαφάνισή ης και επικοινώνησαν με την αστυνομία για να τη βρουν.

Στην καμπίνα, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα ημερολόγιο που έγραφε και που εκεί είχε παραδεχτεί το τι έκανε.

"Ακόμα οι πράξεις μου με στοιχειώνουν. Μερικές φορές πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου και να θυμηθώ τι έκανα και μετά να βρω άλλοθι, τίποτα δεν μου φαίνεται πειστικό", φέρεται να έχει γράψει.

"Ήταν πιο δύσκολο από όσο πίστευα ότι θα ήταν. Το να κρύψεις μια σορό είναι άσχημη εμπειρία. Το να τη μετακινήσεις είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται στην τηλεόραση.", έχει πει σε άλλο σημείο του ημερολογίου της.

Όπως διαπιστώθηκε από τη σχετική έρευνα, «τα ίχνη» του Billingham εξαφανίστηκαν από το απόγευμα της 1ης Νοεμβρίου 2021.

Στην αρχή της δίκη της, ο εισαγγελέας Hugh Davies KC είπε στους ενόρκους: "Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σκότωσε τον Nick Billingham, έκρυψε το σώμα του στο σημείο που βρέθηκε και έδρασε μόνη της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σκόπευε να τον σκοτώσει."

Είχε επίσης στείλει μηνύματα από το τηλέφωνο του Billingham προσποιούμενη ότι ήταν εκείνος, όπως άκουσε το δικαστήριο, κίνηση που ο εισαγγελέας είπε ότι ήταν «τόσο άκαρδη όσο και ιδιοτελής».

Ο κ. Davies επιπρόσθετα, αναφερόμενος στο ημερολόγιο της είπε πως περιέχει στα σίγουρα ξεκάθαρες δηλώσεις για το τι είχε κάνει.

«Η σύντομη απάντηση είναι ότι το είχε σχεδιάσει να τον σκοτώσει εν ψυχρώ. Είχε αγοράσει ένα μαχαίρι τις προηγούμενες μέρες ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν σχοινιά.

«Υποσχόμενη σεξ μετά από μπάνιο, τον μαχαίρωσε στο λαιμό όταν φορούσε μάσκα ύπνου και πιθανότατα ήταν δεμένος στο κρεβάτι τους».

Ο εισαγγελέας πρόσθεσε πως από το ημερολόγιο της φαίνεται πως η Fiona Beal χειραγωγούσε τον σύντροφό της, ότι είχε υπερβολική ανασφάλεια για τη σχέση τους και αυτό εξηγεί γιατί τον σκότωσε έτσι.

«Φαίνεται ότι έχει διχασμένη προσωπικότητά της και έναν «δεύτερο εαυτό», τον οποίο αποκαλεί Tulip» ανέφερε περιγράφοντας πως το alter ego της είναι μια νέα κοπέλα η οποία είναι ικανή για εντελώς τα πιο διαφορετικά και σκοτεινά πράγματα που δεν μπορούσε να πράξει η δασκάλα.

Τέλος, άσχετα με τις αναφορές για απιστίες του θύματος στο παρελθόν, η εισαγγελία πρόσθεσε ακόμη πως το αφήγημα πως ο Billingham την είχε εγκαταλείψει για άλλη γυναίκα ήταν εντελώς ψεύτικο.

