Οι ΗΠΑ καλούν το Ισραήλ να στραφεί σε μια πιο στοχευμένη επιχείρηση στη Γάζα

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος επανέλαβε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να στραφεί σε πιο στοχευμένα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, μια ένδειξη της αυξανόμενης αγανάκτησης της Ουάσινγκτον με την απάντηση του ισραηλινού στρατού στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να ασκήσουν περισσότερη πίεση στο Ισραήλ, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι απάντησε: “Τους μιλάμε εντατικά για μια μετάβαση σε χαμηλής έντασης επιχειρήσεις”. “Πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη ώρα για αυτή τη μετάβαση”, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS χθες Κυριακή.

Το Ισραήλ “έχει λάβει κάποια προκαταρκτικά βήματα για να προσπαθήσει να φτάσει εκεί”, μεταξύ των οποίων “να βασίζεται λίγο λιγότερο στα αεροπορικά πλήγματα”, σημείωσε ο Κίρμπι. “Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα να γίνει αυτή η μετάβαση”, επανέλαβε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τους συμβούλους του, το Ισραήλ δεν κάνει αρκετά στο θέμα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας. Έχουν επίσης εκφράσει την απογοήτευσή τους για την απόρριψη από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ενός αμερικανικού σχεδίου για την περίοδο μετά το τέλος του πολέμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ο οποίος επικαλείται “τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους με άμεση γνώση του θέματος”, ο Μπάιντεν θα ήθελε να δει το Ισραήλ να αλλάζει πιο γρήγορα στρατηγική. Η “υπομονή του εξαντλείται”, φέρεται να είπε ένας από τους αξιωματούχους.

Όμηροι

Στο μεταξύ χθες Κυριακή η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τρεις από τους Ισραηλινούς που κρατά ομήρους στη Γάζα και κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τις επιχειρήσεις της στον θύλακα ώστε αυτοί να αφεθούν ελεύθεροι.

Το βίντεο, που δεν φαίνεται πότε γυρίστηκε και διαρκεί 37 δευτερόλεπτα, δείχνει την 26χρονη Νόα Αργκαμάνι, τον 53χρονο Γιόσι Σαράμπι και τον 38χρονο Ιτάι Σβίρσκι και τελειώνει με τη λεζάντα : “Αύριο (σ.σ. σήμερα Δευτέρα) θα σας ενημερώσουμε για την τύχη τους”.

Περίπου 100 από τους ομήρους που έπιασε το παλαιστινιακό κίνημα κατά την επίθεσή του στο Ισραήλ αφέθηκαν ελεύθεροι στη διάρκεια της εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου. Το Ισραήλ εκτιμά ότι 132 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων 25 έχουν σκοτωθεί.

Ο πόλεμος μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, που εισήλθε χθες Κυριακή, στην 100η του ημέρα, ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Σε αντίποινα το Ισραήλ έχει δεσμευθεί να εξοντώσει τη Χαμάς και βομβαρδίζει ανηλεώς τη Λωρίδα της Γάζας. Μέχρι στιγμής περίπου 24.100 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί στον θύλακα, ενώ σχεδόν 61.000 έχουν τραυματιστεί.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσαν σήμερα ότι 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας τις προηγούμενες 24 ώρες.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επισημάνει από την πλευρά του ότι θα αφιερώσει μήνες σε πιο στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον ηγετικών στελεχών και θέσεων της Χαμάς στο νότιο τμήμα του θύλακα, έπειτα από μια πιο ευρεία επιχείρηση που είχε στόχο το πυκνοκατοικημένο βόρειο τμήμα.

Εκεχειρία

Στο μεταξύ σχεδόν δύο εκατομμύρια εκτοπισμένοι ζουν σε σκηνές και άλλα αυτοσχέδια καταλύματα εν μέσω συγκρούσεων και βομβαρδισμών, με τον μικρό υπό πολιορκία θύλακα να απειλείται από τον λιμό και τις ασθένειες εξαιτίας της έλλειψης τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

Υπηρεσίες του ΟΗΕ επανέλαβαν σήμερα την έκκλησή τους για ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα.

“Χρειαζόμαστε ανεμπόδιστη, ασφαλή πρόσβαση για να παράσχουμε βοήθεια και ανθρωπιστική εκεχειρία για να αποτραπούν περισσότεροι θάνατοι και δεινά”, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η πείνα θα πλήξει ακόμη περισσότερο τους ασθενείς και θα μετατρέψει “μια ήδη φρικτή κατάσταση σε καταστροφική”.

Παράλληλα ο αυξανόμενος αριθμός των νεκρών αμάχων μεταξύ των Παλαιστινίων στη Γάζα έχει ωθήσει περισσότερους ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους να ζητήσουν εκεχειρία.

Η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ τάχθηκε σήμερα υπέρ “μιας διαρκούς εκεχειρίας” στη Γάζα.

“Θέση μας είναι ότι θέλουμε να δούμε μια διαρκή εκεχειρία και ότι βλέπουμε μια διεθνή, ανθρωπιστική, άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία ως ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση”, επεσήμανε κατά την αναχώρησή της για περιοδεία στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της οποίας θα επισκεφθεί την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα συναντηθεί με οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων.

Παράλληλα, μιλώντας από την Αίγυπτο το σαββατοκύριακο, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι ζήτησε να ξεκινήσουν αμέσως ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, στο πλαίσιο των οποίων “θα διαμορφωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και οδικός χάρτης για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών” με βάση τα σύνορα του 1967.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.