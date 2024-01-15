Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επεισόδια με τον ισραηλινό στρατό στη Δυτική Όχθη

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε επεισόδια και συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε δύο «τρομοκράτες» αφού ισραηλινές δυνάμεις κυνήγησαν ένα αυτοκίνητο που πέρασε χωρίς να σταματήσει από ένα σημείο ελέγχου κοντά στην πόλη της Χεβρώνας.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι δύο νεαροί άνδρες σκοτώθηκαν σε επεισόδια.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, ένας 16χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού σε επιδρομή σε καταυλισμό προσφύγων κοντά στην Ιεριχώ, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα αυτό το περιστατικό.

Το υπουργείο της Παλαιστινιακής Αρχής γνωστοποίησε επίσης τον θάνατο δύο εφήβων που σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς κοντά στη Ραμάλα.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι «εξουδετέρωσε δύο επιτιθέμενους» που πέταξαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε στρατιωτική βάση κοντά στη Ραμάλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

