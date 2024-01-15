Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επεισόδια με τον ισραηλινό στρατό στη Δυτική Όχθη

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας γνωστοποίησε το θάνατο ενός 16χρονου από πυρά του ισραηλινού στρατού, σε επιδρομή σε καταυλισμό προσφύγων κοντά στην Ιεριχώ. Ο ισραηλινός στρατός δεν προέβη σε κάποιο σχόλιο.

Δυτική Όχθη

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε επεισόδια και συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε δύο «τρομοκράτες» αφού ισραηλινές δυνάμεις κυνήγησαν ένα αυτοκίνητο που πέρασε χωρίς να σταματήσει από ένα σημείο ελέγχου κοντά στην πόλη της Χεβρώνας.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι δύο νεαροί άνδρες σκοτώθηκαν σε επεισόδια.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, ένας 16χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού σε επιδρομή σε καταυλισμό προσφύγων κοντά στην Ιεριχώ, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα αυτό το περιστατικό.

Το υπουργείο της Παλαιστινιακής Αρχής γνωστοποίησε επίσης τον θάνατο δύο εφήβων που σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς κοντά στη Ραμάλα.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι «εξουδετέρωσε δύο επιτιθέμενους» που πέταξαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε στρατιωτική βάση κοντά στη Ραμάλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παλαιστίνιοι Ισραήλ Νεκροί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark