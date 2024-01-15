Κορυφώνονται σήμερα οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Γερμανία με το προγραμματισμένο μεγάλο συλλαλητήριο στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα: 3.000 τρακτέρ, 2.000 φορτηγά, περίπου 10.000 αγρότες από όλη τη Γερμανία συμμετέχουν από το πρωί στην μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, για την διακοπή της επιδοτησης στο αγροτικό πετρέλαιο.

WOAH🚜🚜🚜



Massive farmers protest happening right now in Berlin.



Tens of thousands of people have shown up to support them.



Did you see any of this in the media?pic.twitter.com/e5hLhrGXHK January 15, 2024

🇩🇪 Thousands and thousands of farmers, truckers and other hard working citizens took to the streets of Berlin today to remind their government and the globalists of one simple thing:



“We are The People and we are taking back control.”



This is just the beginning.



🎥: @UNCOFILM pic.twitter.com/HVeFTcDNvi — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 15, 2024

Τρακτέρ και φορτηγά ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής την πορεία τους προς το Βερολίνο, από διάφορα γερμανικά κρατίδια, τη μεγάλη πορεία τους προς την γερμανική πρωτεύουσα. Στο πλευρό τους συστρατεύονται επίσης αλιείς αλλά και εκπρόσωποι του κλάδου των τροφίμων και της εστίασης.

Massive buildup in Germany as tens of thousands of Farmers supported by truckers begin the push to Berlin.



Hundreds of thousands are expected to march in Berlin today in what many are saying could be the largest demonstration seen to date.



Main stream legacy media are silent… pic.twitter.com/vQywla68K9 — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) January 15, 2024

Τα αιτήματα των αγροτών παραμένουν σαφή: συνέχιση στο ακέραιο της επίδοτησης για το καύσιμο ντίζελ, την οποία οι ίδιοι θεωρούν κρίσιμη για τον παραγωγικό κλάδο αλλά και ευρύτερη στήριξη του αγροτικού τομέα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πλήττεται έντονα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό και τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης.

Οι Γερμανοί αγρότες νιώθουν αδικημένοι και παραμελημένοι από την κεντρική πολιτική της Γερμανίας, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του αρμόδιου υπ. Γεωργίας Τζεμ Έζντεμιρ από τους Πρασίνους.

Έκκληση Σολτς για μέτρο και συμβιβασμούς

Ανένδοτη όμως εμφανίζετα και η κυβέρνηση Σολτς, η οποία δεν φαίνεται να υποχωρεί στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων στο πνεύμα των ευρύτερων σχεδιαζόμενων περικοπών, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται και συνάντηση της κυβέρνησης με εκπροσώπους των αγροτών.

Όσο για τον Φιλελεύθερο υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ λέει «ναι» σε μια ευρύτερη συζήτηση για τα προβλήματα των αγροτών και κυρίως την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στον αγροτικό τομέα, όμως η πολιτική των επιδοτήσεων κατά την άποψή του δεν λύνει τα δομικά προβλήματα και αυτού του τομέα.

Στο μεταξύ αίσθηση προκαλεί το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του καγκελάριου Όλαφ Σολτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τους Γερμανούς αγρότες καλώντας τους για μέτρο, ισορροπία αλλά και συμβιβασμούς. Προειδοποιεί τους πολίτες για την εργαλειοποίηση των κινητοποιήσεων από την ακροδεξιά, κάνοντας λόγο για ένα «τοξικό μείγμα».

«Όταν οι νόμιμες διαμαρτυρίες καταλήγουν σε θυμό και περιφρόνηση των δημοκρατικών διαδικασιών και θεσμών τότε όλοι χάνουμε» αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του.

