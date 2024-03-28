«Άρνηση της πραγματικότητας» επιρρίπτει σε μια βαρυσήμαντη ανοιχτή επιστολή της προς τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και την ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών ομάδα πέντε κορυφαίων Γερμανών ιστορικών με σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές καταβολές, μεταξύ των οποίων και ο Χάινριχ Άουγκουστ Βίνκλερ.

Πρόκειται για έναν εκ των σημαντικότερων Γερμανών ιστορικών, 85 ετών σήμερα, ομότιμο καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου. Έχει μελετήσει σε βάθος τη γερμανική ιστορία του 20ού αιώνα και μεταξύ άλλων έχει γράψει το σημαντικό έργο «Βαϊμάρη. Η Ανάπηρη Δημοκρατία 1918-1933» μεταφρασμένο και στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Πόλις».

Εξήντα χρόνια ιστορικό μέλος των Σοσιαλδημοκρατών, μέλος του Ιδρύματος Βίλι Μπραντ και επιμελητής εκδόσεων με τις ομιλίες και τα κείμενα του Βίλι Μπραντ, ο Χ. Βίνκλερ, είχε μάλιστα προειδοποιήσει για τις επεκτατικές εδαφικές ορέξεις του Βλάντιμιρ Πούτιν ήδη από το 2016. Οι πέντε Σοσιαλδημοκράτες Γερμανοί πανεπιστημιακοί ασκούν κριτική ιδιαίτερα στην αμφίσημη και θολή ακόμη στάση του Όλαφ Σολτς και εν γένει των Σοσιαλημοκρατών απέναντι στο Κίεβο.

«Ενθαρρύνεται ο Πούτιν»

«Παρακολουθούμε με αυξανόμενη ανησυχία τη στάση του SPD ως προς την Ουκρανία» αναφέρουν οι ιστορικοί, και κάνουν λόγο «για επιχειρήματα και αιτιολογήσεις που είναι αυθαίρετες, εμπεριέχουν ανακρίβειες και συχνά είναι πραγματικά λανθασμένες». Μάλιστα παρατηρούν ότι δεν είναι «χρήσιμο» να εξηγεί διαρκώς ο καγκελάριος Σολτς «τι δεν θα κάνει σε καμία περίπτωση η Γερμανία για να στηρίξει την Ουκρανία».

Σχολιάζουν όμως με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο και τη δημόσια πλέον διαφωνία του Γερμανού καγκελάριου Σολτς με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ως προς την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus στην Ουκρανία, που πιθανώς να απαιτούσε και την αποστολή στρατιωτών επί του πεδίου.

Εκτιμούν ακόμη ότι οι ανοιχτοί διαξιφισμοί μεταξύ Βερολίνου και Παρισιού πλήττουν ουσιαστικά την καρδιά του γαλλογερμανικού άξονα, την καρδιά της Ευρώπης και ενθαρρύνουν τα σχέδια Πούτιν. «Ο συντονισμός μεταξύ Γερμανίας και των συμμάχων της είναι ανεπαρκής» παρατηρούν στην επιστολή τους.

«Μοιραία» η δήλωση για «πάγωμα του πολέμου»

Ασκούν όμως έντονη κριτική και στις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της Κ.Ο. των Χριστιανοδημοκρατών Ρολφ Μύτσενιχ περί «παγώματος του πολέμου» στην Ουκρανία, με τον Βίνκλερ μάλιστα να την χαρακτηρίζει «μοιραία δήλωση» αλλά και «κοντόφθαλμη θεώρηση της έννοιας της ειρήνης».

Όσο για τους «συντρόφους» του SPD, οι πέντε ιστορικοί θεωρούν ότι δεν έχει μάθει από τα λάθη του.

Eκτός από τον Βίνκλερ την επιστολή συνυπογράφουν ο Γιαν Κλάας Μπέρεντς, η Γκαμπριέλε Λίνγκελμπαχ, η Μαρτίνα Βίνκλερ και ο Ντιρκ Σούμαν. Μάλιστα στην επιστολή τους καλούν το εκτελεστικό συμβούλιο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος να πάρει θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστολή αυτή συμπίπτει χρονικά και με την ανακοίνωση του Μίχαελ Ροτ, κορυφαίου στελέχους των Σοσιαλδημοκρατών και επικεφαλής της κρίσιμης κοινοβουλευτικής επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ότι θα αποχωρήσει από την ενεργό πολιτικό μετά τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές του 2025. Ο Μίχαελ Ροτ έχει ασκήσει ανοιχτά πιέσεις για περισσότερη στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο, ενώ όπως έχει αφήσει να εννοηθεί, η πρώιμη στήριξή του προς την Ουκρανία ήταν κάτι που δυσαρέστησε το κόμμα του.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

