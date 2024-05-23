Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Μύτικας Λακωνίας, σε δασική έκταση.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μύτικας Λακωνίας. Επιχειρούν 43 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων,11 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από #εθελοντές_πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 23, 2024
Ειδικότερα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Φωτ. αρχείου
