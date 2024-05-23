Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η δασική φωτιά στον Μύτικα Λακωνίας

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

UPDATE: 11:42
φωτια αεροπλανο

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Μύτικας Λακωνίας, σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Λακωνία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark