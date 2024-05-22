Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πρότεινε μια αναθεώρηση των συνόρων των ρωσικών χωρικών υδάτων στη Θάλασσα της Βαλτικής, σύμφωνα με σχέδιο κυβερνητικού διατάγματος, που φέρει ημερομηνία 21 Μαΐου,

Σύμφωνα με αυτό, το υπουργείο προτείνει να διευθετηθούν τα σύνορα γύρω από ρωσικά νησιά στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας και γύρω από το Καλίνινγκραντ.

«Η χάραξη του κρατικού συνόρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη θάλασσα θα αλλάξει», αναφέρεται σε σύνοψη του σχεδίου διατάγματος.

Το υπουργείο Άμυνας επιχειρηματολόγησε για να δικαιολογήσει την αλλαγή ότι μια προηγούμενη σοβιετική μέτρηση του συνόρου το 1985 χρησιμοποίησε ναυτικούς χάρτες των μέσων του 20ου αιώνα και έτσι δεν ανταποκρίνεται πλήρως σε πιο σύγχρονες χαρτογραφικές συντεταγμένες.

Δεν καθίσταται αμέσως σαφές από το σχέδιο διατάγματος πώς ακριβώς θα διευθετηθούν τα σύνορα και ποιες διαβουλεύσεις έγιναν -αν έγιναν- με άλλα κράτη γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Αν εγκριθεί, το διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2025.

Το Ελσίνκι καλεί τη Μόσχα να σεβαστεί το δίκαιο της θάλασσας

«Οι φινλανδικές αρχές ερευνούν πληροφορίες στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών στον Κόλπο της Φινλανδίας», δήλωσε ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ.

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Η Ρωσία δεν ήρθε σε επαφή με τη Φινλανδία για το θέμα. Η Φινλανδία ενεργεί όπως πάντα: ήρεμα και με βάση τα γεγονότα».

Η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν υπογράμμισε πως η Ρωσία θα πρέπει να συμμορφωθεί με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και πρόσθεσε ότι η Ρωσία σπέρνει «σύγχυση».

Η Πολωνία αγοράζει αμερικανικό σύστημα ραντάρ για την παρακολούθηση των βορειοανατολικών της συνόρων

Η Πολωνία υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την παράδοση αναγνωριστικού αεροπορικού συστήματος 960 εκατομμυρίων δολαρίων για να ελέγχει τα βορειοανατολικά της σύνορα, ανακοίνωσε σήμερα ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

Βάσει του συμβολαίου, η Πολωνία θα λάβει τέσσερα προσδεμένα αερόστατα, τα οποία θα σταθμεύουν σε θέσεις κατά μήκος των ανατολικών και βορείων συνόρων της Πολωνίας, συμβάλλοντας στο Σύστημα Αντιαεροπορικής Άμυνας της Πολωνίας και στο Σύστημα Επιτήρησης Ακτών.

Το σύστημα αυτό θα παραδοθεί και θα είναι πλήρως επιχειρησιακό ως το 2027.

Η Πολωνία αύξησε τις αμυντικές της δαπάνες φέτος σε περίπου 4% του ΑΕΠ της καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της και την προστασία του ανατολικού της συνόρου, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξοπλισμών της Πολωνίας, στρατηγό Αρτούρ Κούπτελ, ραντάρ που θα αιωρούνται από τα προσδεμένα αερόστατα θα παρακολουθούν τον ουρανό ως την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ από τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Αυτά έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως πύραυλοι, αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και οχήματα επιφανείας σε ακτίνα άνω των 300 χιλιομέτρων.

