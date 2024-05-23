My Style Rocks: Στυλάτη σε πανηγύρι - Δείτε το trailer

Το χθεσινό μοίρασμα των διαγωνιζόμενων του My Style Rocks σε ομάδες έφερε τη μεγάλη ανατροπή στις βαθμολογίες. Οι συμμαχίες άλλαξαν και πλέον οι fashionistas κρατούν τους πιο υψηλούς βαθμούς για τα looks της ομάδας τους. Θα μπορέσουν να το ξεπεράσουν και να δείξουν αντικειμενικότητα;

Η σημερινή δοκιμασία είναι άκρως καλοκαιρινή καθώς οι διαγωνιζόμενες πρέπει να παρουσιάσουν outfits τα οποία μπορούν να σταθούν σε ένα πανηγύρι. Ποια είναι τα «dos και don’ts» μίας τέτοιας εμφάνισης;

Τα ανοίγματα στο τζιν της Ιωάννας δεν θεωρούνται πολύ βολικά για την περίσταση. Η βαθμολογία της Δήμητρας στη Νατάσα ρίχνει λάδι στη φωτιά στη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Η πασαρέλα της Ζέτας με μία «γουρνοπούλα» στο χέρι σίγουρα κερδίζει τις εντυπώσεις. Ωστόσο στην ίδια δεν αρέσουν τα πανηγύρια και το look της δεν φέρνει την πολυπόθητη βαθμολογία.

Η Casablanca δεν έχει πάει ποτέ σε πανηγύρι, θα καταφέρει να συνθέσει το κατάλληλο outfit για την περίσταση;

