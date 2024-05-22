Ιρλανδία, Νορβηγία και Ισπανία ανακοίνωσαν σχέδιο για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις 28 Μαΐου.

Η Ιρλανδία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις, προσθέτοντας ότι αναμένει πως και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν την Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Νορβηγία και θα κάνουν το ίδιο βήμα τις επόμενες εβδομάδες.

«Σήμερα η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία ανακοινώνουν ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης» δήλωσε ο Χάρις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάνοντας λόγο «για ιστορική ημέρα, σημαντική για την Ιρλανδία και την Παλαιστίνη».

Today Ireland recognises the state of Palestine.

We believe that recognition will contribute to peace and reconciliation in the Middle East. pic.twitter.com/SaI2fTzECx — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) May 22, 2024

«Τώρα κάθε ένας από εμάς θα λάβει όποια μέτρα είναι απαραίτητα σε εθνικό επίπεδο για να τεθεί σε ισχύ η απόφαση αυτή» πρόσθεσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός.

«Είμαι πεπεισμένος ότι και άλλες χώρες θα μας ακολουθήσουν και θα κάνουν αυτό το σημαντικό βήμα τις επόμενες εβδομάδες» σημείωσε.

Today, the Government announces it will formally recognise the State of Palestine on May 28th.



Today, we state clearly our unambiguous support for the equal right to security, dignity, and self-determination for the Palestinian and Israeli peoples. pic.twitter.com/uGoymhg5VD — Micheál Martin (@MichealMartinTD) May 22, 2024

Σύμφωνα με το BBC ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η αναγνώριση εκ μέρους του Δουβλίνου θα τεθεί σε ισχύ από τις 28 Μαΐου, όπως θα γίνει και από την Νορβηγία και την Ισπανία.

Ισπανία - Νορβηγία

Η Ισπανία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν πως θα αναγνωρίσουν την ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους από την Τρίτη 28 Μαΐου.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει την ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους από τις 28 Μαΐου.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης» δήλωσε ο Στέρε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Όσλο, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαΐου.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός απηύθυνε με αυτή την αφορμή «ισχυρή έκκληση» σε άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο.

«Πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανή τη μόνη εναλλακτική που προσφέρει μια πολιτική λύση για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους ομοίως: δύο κράτη που ζουν το ένα δίπλα στο άλλο με ειρήνη και ασφάλεια» σημείωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός.

Ο Στέρε καταδίκασε εκ νέου τη Χαμάς και διαβεβαίωσε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης αποτελεί ένα μέσο υποστήριξης των μετριοπαθών δυνάμεων που χάνουν έδαφος σε αυτήν την παρατεταμένη και ωμή σύγκρουση.

Επίσης, στέλνει ισχυρό μήνυμα σε άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Νορβηγίας και να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης: «Αυτό θα μπορούσε εντέλει να καταστήσει δυνατή την επανάληψη της διαδικασίας προς την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών και να της δώσει νέα ώθηση» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στη Γάζα κατέστησε απολύτως σαφές ότι η επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας θα πρέπει να στηρίζεται στην επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος.

Ο στόχος είναι να υπάρξει ένα παλαιστινιακό κράτος που θα έχει πολιτική συνοχή και θα απορρέει από την Παλαιστινιακή Αρχή, συνέχισε.

Πιστεύουμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ, σημείωσε επίσης.

Στη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, λέει ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου «ακόμα το παίζει κουφός... Εξακολουθεί να βομβαρδίζει νοσοκομεία και σχολεία και να τιμωρεί γυναίκες και παιδιά με πείνα και κρύο».

«Η λύση των δύο κρατών κινδυνεύει να μην υπάρξει ποτέ» προσθέτει.

«Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Έχουμε υποχρέωση να δράσουμε. Στην Παλαιστίνη όπως στην Ουκρανία χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πρέπει να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια και να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες το κάνουμε ήδη. Αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Αυτή η αναγνώριση δεν είναι εναντίον του Ισραήλ, δεν είναι εναντίον των Εβραίων. Δεν είναι υπέρ της Χαμάς αυτό που ειπώθηκε. Αυτή η αναγνώριση δεν είναι εναντίον κανενός, είναι υπέρ ή υπέρ της ειρήνης και της συνύπαρξης» είπε ο Σάντσεθ.

Spain will officially recognise the State of Palestine next 28 May echoing the will of the majority of the Spanish people.



Time has come to move from words into action.



Peace, justice and coherence are the basis of our historic decision. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 22, 2024

Πηγή: skai.gr

