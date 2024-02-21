Έφτασε στο Άντεν της Υεμένης το υπό ελληνική σημαία πλοίο το οποίο είχε δεχθεί δύο βαλλιστικούς πυραύλους που έπεσαν στη θάλασσα σε απόσταση 15 μέτρων με αποτέλεσμα «να σπάσει ένα τζάμι».

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Sea Champion με 23 μέλη του πληρώματος, στα οποία συγκαταλέγονται πέντε Έλληνες, είναι «καλά στην υγεία τους»

Σύμφωνα με ναυτιλιακές και στρατιωτικές πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, το πλοίο δέχθηκε κατά λάθος επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα από τους αντάρτες Χούθι.

Το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι οι Χούθι εκτόξευσαν δυο βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας (ASBΜs) εναντίον του Sea Champion. Πρόσθεσε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι ο ένας από τους πυραύλους εξερράγη «κοντά στο πλοίο», προκαλώντας πάντως μόνο «ήσσονες ζημιές».

Νωρίτερα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενημέρωσε πως ο πύραυλος κατέπεσε στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από το πλοίο, με αποτέλεσμα απλά «να σπάσει ένα τζάμι».

Τα 23 μέλη του πληρώματος, στα οποία συγκαταλέγονται πέντε Έλληνες, είναι «καλά στην υγεία τους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Sea Champion, κατά το Ρόιτερς αμερικανικών συμφερόντων, που μετέφερε καλαμπόκι από την Αργεντινή στην Άντεν, την έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, ελλιμενίστηκε κι έχει αρχίσει εκφόρτωση 9.229 τόνων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, το πλοίο παρέδωσε ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη 11 φορές τα τελευταία πέντε χρόνια. Μέρος του φορτίου θα μεταφερθεί κατόπιν στο λιμάνι Χοντάιντα —που ελέγχουν οι Χούθι— για να εκφορτωθούν άλλοι περίπου 31.000 τόνοι.

Πηγή του Ρόιτερς στο οργανισμό του λιμένα της Χοντάιντα, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε πως η επίθεση στο Sea Champion έγινε κατά λάθος.

Οι Χούθι δεν έχουν αντιδράσει μέχρι τώρα δημόσια.

Ο κίνδυνος για τη διεθνή ναυσιπλοΐα έχει αυξηθεί κατακόρυφα στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ και στον Κόλπο του Άντεν, από τον Νοέμβριο, όταν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας αντέδρασαν εξαπολύοντας σειρά επιδρομών εναντίον εγκαταστάσεων και όπλων των Χούθι, κάτι όμως που δεν σταμάτησε τις επιθέσεις των ανταρτών.

Στο μεταξύ, συνεχίζει να επικρατεί ανησυχία για την τύχη του πλοίου Rubymar, αγκυροβολημένου στον Κόλπο του Άντεν αφού χτυπήθηκε από πυραύλους την Κυριακή. Το πλήρωμά του το εγκατέλειψε, διασώθηκε από παραπλέον σκάφος.

Αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως το Rubymar δεν έχει βυθιστεί.

Παράλληλα το γαλλικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες πως δυο γαλλικές φρεγάτες κατέρριψαν δυο drones στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης υπό αμερικανική ηγεσία «για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας».

Τον ίδιο σκοπό έχει η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» που εγκρίθηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Οι επιθέσεις των Χούθι ανάγκασαν πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τη διέλευση των πλοίων τους από τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας, από όπου διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

