Η μεγάλη στιγμή έφτασε για το «τριφύλλι». Ο Εξάστερος θα βρεθεί σε τελική φάση της Euroleague ύστερα από 12 χρόνια. Δυο ματς απομένουν και ο Παναθηναϊκός ίσως γίνει… Επτάστερος.

Τα παιχνίδια των “πράσινων”, της Ρεάλ Μαδρίτης, του Ολυμπιακού και της Φενέρ θα διεξαχθούν στην υπερσύγχρονη Uber Arena. Μάλιστα η ομάδα του Αταμάν, σήκωσε το τρόπαιο της Euroleague στο ίδιο γήπεδο πριν από 16 χρόνια με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τιμόνι.

Γνώριμο γήπεδο και γούρικο

Το 2009, όταν ονομαζόταν “O2 World”, ο Παναθηναϊκός σήκωσε το 5ο του κύπελλο Ευρώπης απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας με σκορ 73-71, μπροστά σε χιλιάδες φίλους του.

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης μαζί με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, που ταξίδεψαν στο Βερολίνο μαζί με την ομάδα, ύψωσε το τρόπαιο στον ουρανό και το γλέντι ξεκίνησε στις κερκίδες. Τότε οι “πράσινοι” βρήκαν τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά και νίκησαν με 82-84.

Η Uber Arena φιλοξένησε και το Final-4 του 2016 το οποίο κατέκτησε η ΤΣΣΚΑ. Άρα το “τριφύλλι” επιστρέφει σε ένα γήπεδο που του έφερε γούρι. Σε λίγες ώρες οι “πράσινοι” θα παίξουν για τον πρώτο ημιτελικό μπροστά σε 14,500 κόσμο, όσους χωρά το κλειστό.

Πολυχώρος σε αθλήματα και events

Την Uber Arena μοιράζονται ως έδρα η Άλμπα Βερολίνου και η Εϊσμπάρεν που είναι ομάδα χόκεϊ επι πάγου. Πέρα από μπάσκετ και χόκεϊ, το κλειστό είναι ένας πολυχώρος ο οποιος φιλοξενεί συναυλίες, αγώνες χάντμπολ και τένις. Στην Uber τραγούδησαν η Μπιγιόνσε, η Μαντόνα, η Σερ, η Σελίν Ντιόν, η Ριάνα, η Ντούα Λίπα και η Κριστίνα Αγκιλέρα. Όλα είναι ανοικτά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που θα δώσει το 200% για το καλύτερο αποτέλεσμά. Μόνο και μόνο η παρουσία σε final-4 αποτελεί μεγάλο κατόρθωμα. Αλλά γιατί όχι και το έβδομο αστέρι.

