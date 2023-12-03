Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα «συγκλονισμένος» μετά την επίθεση με μαχαίρι κοντά στον Πύργο του Άιφελ, στο Παρίσι, κατά την οποία ένας Γερμανοφιλιππινέζος τουρίστας σκοτώθηκε από έναν νεαρό Γάλλο, γνωστό για ριζοσπαστικό ισλαμισμό και ψυχιατρικές διαταραχές.

«Είμαι συγκλονισμένος από την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι που στοίχισε τη ζωή σε έναν Γερμανό και προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων», έγραψε ο Σολτς στο κοινωνικό δίκτυο X.

"Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες, τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Αυτό υπογραμμίζει για άλλη μια φορά γιατί πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στο μίσος και τον τρόμο", πρόσθεσε.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ είχε καταγγείλει νωρίτερα σήμερα «ένα αποτρόπαιο έγκλημα» κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον όμιλο μέσων ενημέρωσης Funke.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ένας 26χρονος Γάλλος, ιρανικής καταγωγής, μαχαίρωσε έναν 23χρονο τουρίστα, γερμανικής και φιλιππινέζικης υπηκοότητας, πριν τραυματίσει ελαφρά με σφυρί δύο άνδρες.

Γνωστός για τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό και τις ψυχιατρικές διαταραχές, ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Ακμπαρ» τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό και τέθηκε υπό κράτηση.

«Αυτή η βάναυση πράξη βίας καταδεικνύει πόσο οξεία και σοβαρή είναι η απειλή της ισλαμιστικής τρομοκρατίας», είπε η Φέιζερ. "Η Γερμανία πολεμά πλάι-πλάι με τη Γαλλία κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Οι υπηρεσίες ασφαλείας μας συνεργάζονται στενά", διαβεβαίωσε.

«Ο πόλεμος στη Γάζα μετά την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς επιδεινώνει την απειλή. Βλέπουμε όλο και περισσότερες εκκλήσεις για επιθέσεις στο φάσμα των τζιχαντιστών", πρόσθεσε η υπουργός, εκφράζοντας φόβους για "τον κίνδυνο μεγαλύτερης (...) ριζοσπαστικοποίησης των δραστών ισλαμιστικής βίας».

Οι γερμανικές αρχές έχουν εκφράσει τον φόβο τους για εισαγωγή της σύγκρουσης στη χώρα τους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που προκλήθηκε από την αιματηρή επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.