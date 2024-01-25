Ρωσία: Aυξήθηκαν απότομα τα κόστη υπηρεσιών και προϊόντων από γραφεία τελετών

Οι τιμές των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν τα γραφεία τελετών έχουν αυξηθεί απότομα στη Ρωσία τα τελευταία δύο χρόνια.

Με φόντο την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022-2023, η μέση τιμή για την κατασκευή ενός φέρετρου έχει αυξηθεί κατά 22,2%, έγραφε χθες η εφημερίδα The Moscow Times, επικαλούμενη στοιχεία της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας Rosstat. Η τιμή αυξήθηκε κατά 15,82% το πρώτο έτος του πολέμου και επιπλέον κατά 5,55% τον δεύτερο.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα The Moscow Times πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 13 ετών.

Αν ληφθεί υπόψη το έτος 2021, κατά το οποίο η Ρωσική Ομοσπονδία κατέγραψε ποσοστά θνησιμότητας πρωτοφανή στη σύγχρονη ιστορία, το κόστος των φέρετρων αυξήθηκε κατά 36,6%. Αντίστοιχο άλμα στις τιμές των φέρετρων μέσα σε μια τριετία -περίπου 40% - είχε σημειωθεί στη Ρωσία για τελευταία φορά κατά την περίοδο της κρίσης 2008-2010.

Επιπλέον, το κόστος των υπηρεσιών εκσκαφής τάφων έχει αυξηθεί σημαντικά. Το 2023, το κόστος αυξήθηκε κατά 11,25%, το υψηλότερο σε όλη την περίοδο των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων για το θέμα αυτό από το 2016, επισημαίνει το δημοσίευμα. Τα τελευταία δύο χρόνια, το κόστος των υπηρεσιών αυτών έχει αυξηθεί κατά 20,6 τοις εκατό.

Η διοργάνωση μιας κηδείας στη Ρωσία κοστίζει σήμερα από 50.000 ρούβλια, αναφέρει η εφημερίδα The Moscow Times, επικαλούμενη την Γιελένα Αντρέεβα, επικεφαλής της Ένωσης Οργανώσεων Κηδειών και Κρεματορίων. Σύμφωνα με την ίδια, η αύξηση των τιμών για τις υπηρεσίες κηδείας προκαλείται από «την αύξηση της τιμής των βασικών προϊόντων αγοράς», όπως είναι το ξύλο και μέταλλο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν δημοσιεύει επίσημα στοιχεία σχετικά με τις απώλειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Τελευταία φορά που οι ρωσικές αρχές ανέφεραν τον συνολικό αριθμό των νεκρών, 5.937 ήταν τον Σεπτέμβριο του 2022. Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2023, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δημοσίευσαν τα δικά τους στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι απώλειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον πόλεμο ανέρχονται σε 315.000 νεκρούς και τραυματίες στρατιωτικούς. Ο ρωσικός ιστότοπος Mediazona, σε συνεργασία με τη ρωσική υπηρεσία του BBC και μια ομάδα εθελοντών, ταυτοποίησε τα ονόματα περισσότερων των 42.000 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.