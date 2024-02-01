Η συμφωνία των "27" για μια βοήθεια 50 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία "αποδεικνύει γι΄άλλη μια φορά την ισχυρή ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης", δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την άρση του ουγγρικού βέτο στο πακέτο αυτό.

"Είναι πολύ σημαντικό ότι η απόφαση ελήφθη [και] από τους 27 ηγέτες, κάτι που αποδεικνύει γι' άλλη μια φορά την ισχυρή ενότητα της ΕΕ", δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο X (πρώην Twitter). Η βοήθεια αυτή "θα ενισχύσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα μακροπρόθεσμα, κάτι που δεν είναι λιγότερο σημαντικό από τη στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο απέναντι στη ρωσική εισβολή", πρόσθεσε.

Europe's own effectiveness will preserve our common European way of life and protect every European nation, regardless of any political challenges or changes. Especially this year, it is essential and decisive to demonstrate Europe’s complete reliability and effectiveness. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2024

Σήμερα, στη διάρκεια της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ, οι 27 χώρες κατέληξαν σε συμφωνία για την παροχή επιπλέον βοήθειας ύψους 50 δισ. ευρώ στην Ουκρανία.

Είχε προηγηθεί πολυμερής συνάντηση ηγετών χωρών της ΕΕ με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, την οποία συγκάλεσε πριν από την έναρξη της έκτακτης Συνόδου Κορυφής ο Σαρλ Μισέλ.

Στη συνάντηση που έγινε με στόχο να καμφθούν οι αντιρρήσεις του Βίκτορ Ορμπάν στο οικονομικό πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία, ύψους 50 δισ. ευρώ την τετραετία 2024-2027, συμμετείχαν ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τι αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων

«Με βάση την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή του μηχανισμού Διευκόλυνσης της Ουκρανίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διεξάγει κάθε χρόνο συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της Διευκόλυνσης με σκοπό την παροχή καθοδήγησης. Εάν χρειαστεί, σε δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για επανεξέταση στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου» αναφέρει το κείμενο το συμπερασμάτων στο οποίο κατέληξαν οι «27» ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφού κάμφθηκαν οι αντιστάσεις του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Ορμπάν, η Ουκρανία θα λάβει τη βοήθεια των 50 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

