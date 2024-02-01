Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες: Συμφωνία για τη χρηματοδότηση στην Ουκρανία μεταξύ των «27»

Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για την παροχή επιπλέον βοήθειας ύψους 50 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην πλατφόρμα Χ.

«Έχουμε συμφωνία. Και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε ένα επιπλέον πακέτο στήριξης 50 δισ. ευρώ για την Ουκρανία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό κλειδώνει σταθερή, μακροπρόθεσμη, προβλέψιμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία. Η ΕΕ αναλαμβάνει την ηγεσία και την ευθύνη για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Ξέρουμε τι διακυβεύεται» έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024

Είχε προηγηθεί πολυμερής συνάντηση ηγετών χωρών της ΕΕ με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, την οποία συγκάλεσε πριν από την έναρξη της έκτακτης Συνόδου Κορυφής ο Σαρλ Μισέλ.

Στη συνάντηση που έγινε με στόχο να καμφθούν οι αντιρρήσεις του Βίκτορ Ορμπάν στο οικονομικό πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία, ύψους 50 δισ. ευρώ την τετραετία 2024-2027, συμμετείχαν ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τι αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων

«Με βάση την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή του μηχανισμού Διευκόλυνσης της Ουκρανίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διεξάγει κάθε χρόνο συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της Διευκόλυνσης με σκοπό την παροχή καθοδήγησης. Εάν χρειαστεί, σε δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για επανεξέταση στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου» αναφέρει το κείμενο το συμπερασμάτων στο οποίο κατέληξαν οι «27» ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφού κάμφθηκαν οι αντιστάσεις του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Ορμπάν, η Ουκρανία θα λάβει τη βοήθεια των 50 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

