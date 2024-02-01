Έκρηξη κοντά σε σκάφος στην Ερυθρά Θάλασσα

Η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι αναφέρθηκε έκρηξη σε απόσταση από τη δεξιά πλευρά σκάφους, δυτικά της Χοντέιντα της Υεμένης.

Η UKMTO ανέφερε ότι το σκάφος και το πλήρωμα είναι ασφαλή.

The Houthis carried out another attack on a ship in the Red Sea pic.twitter.com/cDHi46CtJX — S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 1, 2024

Κάτοικοι δήλωσαν ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν πύραυλο από στρατόπεδο στην ελεγχόμενη από τους Χούθι πόλη Ιμπ, στην κεντρική Υεμένη, προς τη θάλασσα.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν μαχητές Χούθι, που ελέγχουν τα πλέον πολυπληθή τμήματα της Υεμένης, έχουν εξαπολύσει κύμα επιθέσεων με drones με εκρηκτικά και με πυραύλους κατά εμπορικών σκαφών στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν τις τελευταίες εβδομάδες, κάνοντας λόγο για απάντηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και για ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους.

