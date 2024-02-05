Το πρώτο πεντάστερο πλωτό ξενοδοχείο στον κόσμο άνοιξε στην Αυστραλία το 1988, με το όνομα Barrier Reef Floating Resort - με 92 μέτρα μήκος και 30 ύψος ήταν πραγματικά μεγαθήριο.

Με επτά ορόφους και σχεδόν 200 δωμάτια, κλαμπ, ελικοδρόμιο, εστιατόρια, και γήπεδο τένις- έγινε το πρώτο πλωτό ξενοδοχείο του κόσμου, προσφέροντας στους πελάτες την ευκαιρία να περάσουν πολυτελείς νύχτες στα νερά του Μεγάλου Κοραλλιογενή Ύφαλου.

Όμως, αν και ξεκίνησε ως καινοτόμο και μεγαλεπήβολο εγχείρημα - καθώς η περιοχή συχνά μαστιζόταν από κυκλώνες - αυτός ο πλωτός γίγαντας απέτυχε να προσελκύσει πελάτες.

Άλλαξε χέρια, αγοράστηκε από το Βιετνάμ και και το 1997 πουλήθηκε στην Βόρεια Κορέα.

The Hotel Haegumgang, also known as the "floating hotel," was originally conceived by an Australian businessman. This seven-story structure, which once boasted 200 rooms, was equipped with various amenities, including nightclubs, bars, restaurants, a tennis court, helipad, and a… pic.twitter.com/probtweE3w — Historic Vids (@historyinmemes) February 1, 2024

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε μεγάλα σχέδια για το «Πλωτό Θέρετρο του Μεγάλου Κοραλλιογενή Ύφαλου». Μετονόμασε το ξενοδοχείο σε Hotel Haegumgang (Χεγκουμγκάνγκ) και το τοποθέτησε στην θαλάσσια περιχοή περιοχή του όρους Κουμγκάνγκ..

Σε μία περίοδο καλής γειτονίας με τη Νότια Κορέα, το πλωτό θέρετρο γνώρισε άνθηση και έγινε εμβληματική ατραξιόν από μια νοτιοκορεάτικη εταιρεία, τη Hyundai Asan, η οποία διοργάνωνε ταξίδια στην περιοχή.

Το ξενοδοχείο συχνά χρησιμοποιούνταν για τη διαμονή τουριστών από τα νότια σύνορα, μέχρι που το 2008 ένας Βορειοκορεάτης φρουρός πυροβόλησε και σκότωσε μια τουρίστρια από τη Νότια Κορέα, η οποία λέγεται ότι μπήκε σε στρατιωτική περιοχή.

Έτσι, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ξαναπάγωσαν και ο πλωτός γίγαντας άρχισε πάλι να παραδίδεται στην εγκατάλειψη.

Το 2019, τόσο η Βόρεια Κορέα όσο και η Νότια Κορέα συμφώνησαν να ξανανοίξουν το ξενοδοχείο, αλλά μετά από μια επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στο θέρετρο και την επακόλουθη πανδημία, το σχέδιο εγκαταλείφθηκε.

Μάλιστα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν διαπίστωσε ότι πια το πλωτό θέρετρο ήταν ρηγαμένο και διέταξε να πάει για «παλιοσίδερα».

Έκτοτε η τύχη του άλλοτε εντυπωσιακού Barrier Reef Floating Resort αγνοείται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη από το 2022 έχει αρχίσει να διαλύεται και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ακόμα παραμένει σκουριασμένο αλλά όρθιο.

