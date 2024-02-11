Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διόρισε τον Ολεξάντρ Παβλιούκ, πρώην υφυπουργό Άμυνας, στη θέση του νέου διοικητή των χερσαίων δυνάμεων της χώρας, σύμφωνα με διάταγμα που εκδόθηκε σήμερα.

Ο Παβλιούκ, αντιστράτηγος που υπηρέτησε στο υπουργείο για ένα χρόνο, αντικαθιστά τον στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι που αυτή την εβδομάδα διορίστηκε αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Χθες ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τον διορισμό πέντε άλλων ανώτερων στρατιωτικών, με στόχο έχει να ενισχύσει την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

