Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διόρισε τον Ολεξάντρ Παβλιούκ, πρώην υφυπουργό Άμυνας, στη θέση του νέου διοικητή των χερσαίων δυνάμεων της χώρας, σύμφωνα με διάταγμα που εκδόθηκε σήμερα.
Ο Παβλιούκ, αντιστράτηγος που υπηρέτησε στο υπουργείο για ένα χρόνο, αντικαθιστά τον στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι που αυτή την εβδομάδα διορίστηκε αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.
Χθες ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τον διορισμό πέντε άλλων ανώτερων στρατιωτικών, με στόχο έχει να ενισχύσει την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή.
- Εκλογές στο Πακιστάν: Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων - Προβάδισμα για το κόμμα του φυλακισμένου Ιμράν Χαν
- Βασιλιάς Κάρολος: Ο καρκίνος, ο αντίκτυπος της δημοσιοποίησης και πώς μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις των Γουίλιαμ και Χάρι
- Επίθεση από τον Λευκό Οίκο στον Τραμπ: Τα σχόλιά του για τη Ρωσία και το ΝΑΤΟ είναι «φρικτά και ανισόρροπα»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.