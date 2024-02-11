Η είδηση στις αρχές της εβδομάδας ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει καρκίνο παγώνει την κοινή γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το νέο κάνει το γύρο του διαδικτύου και σε χρόνο ντε τε εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου. Μέσα σε λίγα λεπτά καταφθάνουν οι πρώτες ευχές για γρήγορη ανάρρωση στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και σε λίγες ώρες «πλημμυρίζει» το γραφείο του βρετανού μονάρχη με μηνύματα συμπαράστασης από κάθε μεριά της γης.

Παράλληλα, εξακολουθεί να αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό η ακριβής κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Οι αναλύσεις των μέσων ενημέρωσης για τι μέλλει γενέσθαι δίνουν και παίρνουν. Οι περισσότερες από αυτές σημειώνουν πως 17 μήνες μετά την ενθρόνιση του βασιλιά, η βασιλική οικογένεια βρίσκεται σε εξαιρετικά δεινή θέση. Δεν είναι μόνο οι αρρώστιες που τη μαστίζουν αλλά και το ότι δεν υπάρχουν αρκετά μέλη της οικογένειας για να καλύψουν τις αυξημένες υποχρεώσεις του παλατιού.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κόσμος, με αρκετούς πολίτες, κυρίως μεγαλύτερους σε ηλικία, να θυμούνται την ιστορία του παππού του βασιλιά, Γεώργιου ΣΤ', ο οποίος σε ηλικία 56 ετών πέθανε από καρκίνο των πνευμόνων.

Η ειδοποιός διαφορά του 1952 με το σήμερα είναι ότι ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να δημοσιοποιήσει την κατάσταση της υγεία του. Πράξη εντελώς αντίθετη με τα είθισται του παλατιού. Αλλά ο ίδιος όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του είχε δηλώσει πως αυτή την μυστικοπάθεια ήθελε να την αλλάξει. Και έκανε πράξη τη δέσμευση του, έχοντας μάλιστα πολύ θετικό αντίκτυπο. Όχι μόνο γιατί έδειξε μεγαλύτερη εξωστρέφεια, κάτι που εκτιμήθηκε από το λαό, αλλά και γιατί πέτυχε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για θέματα υγείας. Είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοποίηση της επέμβασης του στο προστάτη που προηγήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 240%, οι αναζητήσεις για σχετικά θέματα στο διαδίκτυο.

Ήταν τέτοια η ανταπόκριση του κόσμου που ο βασιλιάς Κάρολος το βράδυ Σαββάτου εξέδωσε ευχαριστήριο μήνυμα. «Θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου για τα πολλά μηνύματα υποστήριξης και τις ευχές που έλαβα τις τελευταίες ημέρες», λέει μεταξύ άλλων, τονίζοντας παράλληλα πως «όπως θα γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν προσβληθεί από καρκίνο, τέτοιες ευγενικές σκέψεις είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά και ενθάρρυνση». Σημειώνει επίσης ότι για τον ίδιο είναι «εξίσου ενθαρρυντικό να μαθαίνει πως η δημοσιοποίηση της δικής» του «διάγνωσης βοήθησε στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και την προώθηση του έργου των οργανισμών που στηρίζουν τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο δια βίου θαυμασμός μου για την ακούραστη φροντίδα και την αφοσίωσή τους είναι ακόμη μεγαλύτερος μετά την προσωπική μου εμπειρία», καταλήγει ο βασιλιάς Κάρολος στο ευχαριστήριο μήνυμα του.

Πάντως οι τελευταίες εξελίξεις στο παλάτι, μάλλον έχουν θετικό πρόσημο για την βασιλική οικογένεια.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας από την Παρασκευή μαζί με τον σύζυγο της και τα τρία τους παιδιά βρίσκονται στη βασιλική εξοχική κατοικία στο Σάντριγχαμ. Εκεί θα μείνουν μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας καθώς τα σχολεία θα είναι κλειστά, μια και στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησαν οι σχολικές χειμερινές διακοπές.

Είναι η πρώτη φορά που ταξίδεψε η πριγκίπισσα Κέιτ μετά την σοβαρή επέμβαση που έκανε στην κοιλιακή χώρα. Αυτό, όπως σημειώνουν οι αναλυτές στην Βρετανία είναι καλό σημάδι για την εξέλιξη της υγεία της. Όχι μόνο γιατί οι γιατροί που την παρακολουθούν, της το επέτρεψαν αλλά και γιατί η ίδια θα αλλάξει παραστάσεις και θα έχει την ευκαιρία να περάσει ανέμελο - δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά της. Κάτι που σίγουρα θα την βοηθήσει ψυχολογικά.

Μαζί της θα είναι όλη την εβδομάδα και ο σύζυγος της, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, καθώς έχει ζητήσει να επιστέψει στα καθήκοντα του την μεθεπόμενη Δευτέρα, όταν πλέον όλη η οικογένεια θα έχει γυρίσει στο Γουίντσορ.

'Αλλωστε οι δυο τους εδώ και πολύ καιρό έχουν ξεκαθαρίσει ότι πρώτη προτεραιότητα στη ζωή τους είναι η σωστή ανατροφή των παιδιών τους και η συνοχή της οικογένειας τους.

Καλά φαίνεται πως εξελίσσεται και η υγεία του βασιλιά Κάρολου. Εκτός από τις καθησυχαστικές δηλώσεις της βασίλισσας Καμίλα και ο ίδιος θα ταξιδέψει στα μέσα της εβδομάδας στο Λονδίνο όπου έχει προγραμματισμένες κατ' ίδιαν συναντήσεις.

Αυτό πάντως που απασχολεί έντονα μια ακόμη μια φορά πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης είναι αν τελικά τα δύο αδέρφια, ο πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θα τα βρουν μεταξύ τους. Με τις αναλύσεις των δημοσιογράφων να είναι μοιρασμένες. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι θέμα χρόνου να σπάσει ο πάγος καθώς «μπροστά στην αρρώστια ακόμη και οι βασιλιάδες λυγίζουν» όπως γράφουν χαρακτηριστικά, ενώ κάποιοι άλλοι εκτιμούν πως το ρήγμα είναι τόσο μεγάλο που είναι αδύνατο να γεφυρωθεί. Ο χρόνος θα δείξει.

Τέλος σιγά σιγά αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο και για το ρόλο που θα έχουν από εδώ και πέρα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Πώς δηλαδή θα μοιραστούν οι αυξημένες υποχρεώσεις του παλατιού. Έτσι, όπως ανακοινώθηκε από την πρώτη στιγμή ο βασιλιάς Κάρολος θα συνεχίσει να εκτελεί τα λεγόμενα «κρατικά του καθήκοντα». Δηλαδή να συναντά κάθε εβδομάδα τον βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, και να υπογράφει έγραφα που χρειάζονται την συγκατάθεση του.

Αυξημένες υποχρεώσεις φαίνεται ότι θα αναλαμβάνει ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, ο πρωτότοκος γιος του, πρίγκιπας Γουίλιαμ. Αυτός θα εκπροσωπεί τον πατέρα του στις περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις και τα ταξίδια στο εξωτερικό. Κατά τα λοιπά και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας όπως η αδερφή του η βασιλική πριγκίπισσα 'Αννα και ο μικρότερος αδερφός του δούκας του Εδιμβούργου, Εδουάρδος, αναμένεται να επωμιστούν περισσότερα καθήκοντα. Είναι σχεδόν βέβαιο πως σημαντικό ρόλο θα παίξει και η βασίλισσα Καμίλα. Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι έχει αναλάβει να συντονίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψουν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας από εδώ και πέρα.

Πηγή: skai.gr

