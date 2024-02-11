Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές του Πακιστάν με τους ανεξάρτητους, που κατά βάση υποστηρίζονται από τον πρώην πρωθυπουργό Ιμράν Χαν, που βρίσκεται τώρα στη φυλακή, να κερδίζουν 101 από τις 264 έδρες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκλογικής επιτροπής.

Ο τελικός απολογισμός δημοσιοποιήθηκε ενώ έχουν περάσει περισσότερες από 60 ώρες από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας την Πέμπτη, μια καθυστέρηση που δημιούργησε αμφιβολίες για τη διαδικασία.

Οι ανεξάρτητοι έχουν προβάδισμα έναντι του κόμματος ενός άλλου πρώην πρωθυπουργού, του Ναουάζ Σαρίφ, που κέρδισε 75 έδρες –έγινε έτσι το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο καθώς οι ανεξάρτητοι του Χαν συμμετείχαν στη διαδικασία ως μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Ο Σαρίφ έχει δηλώσει ότι το κόμμα του συνομιλεί με άλλες παρατάξεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει από μόνο του την απόλυτη πλειοψηφία.

Το κόμμα PTI του Χαν είχε απειλήσει με πανεθνικές, ειρηνικές διαδηλώσεις σήμερα εάν δεν δημοσιευόταν τη νύχτα η καταμέτρηση των ψήφων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν κάποιες μικρές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Η προσωρινή κυβέρνηση του Πακιστάν υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε προβλήματα επικοινωνίας λόγω διακοπής στη σύνδεση του Διαδικτύου την ημέρα των εκλογών. Η διακοπή, που σύμφωνα με τις αρχές έγινε για λόγους ασφαλείας, προκάλεσε τις ανησυχίες οργανώσεων υπέρ των δικαιωμάτων και ξένων κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της αμερικανικής.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X σήμερα, γραμματέας του κόμματος PTI ακύρωσε τις γενικευμένες διαδηλώσεις αλλά δήλωσε ότι θα υπάρξουν διαμαρτυρίες σε συγκεκριμένα εκλογικά κέντρα για τα οποία εκφράζονται ανησυχίες για εκλογική «νοθεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

