Ο επικεφαλής της βραζιλιάνικης διπλωματίας Μάουρου Βιέιρα κατηγόρησε χθες Τρίτη τον Iσραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατς πως λέει «ψέματα», νέο επεισόδιο στη συνεχιζόμενη διπλωματική κρίση μεταξύ των δυο χωρών, που πυροδότησε η σύγκριση από τον βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας με το Ολοκαύτωμα.

Ο βραζιλιάνος κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα προκάλεσε πολιτική θύελλα κατηγορώντας την Κυριακή το Ισραήλ πως διαπράττει «γενοκτονία» των Παλαιστίνιων στη Λωρίδα της Γάζας, συγκρίνοντας τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον θύλακο με την εξόντωση των εβραίων από τους ναζί.

Ο Λούλα ανακηρύχθηκε προχθές Δευτέρα persona non grata από την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός ΥΠΕΞ Κατς κατακεραύνωσε την «πολύ σοβαρή αντισημιτική επίθεση εναντίον του εβραϊκού λαού και του κράτους του Ισραήλ».

Οι δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού «χθες (σ.σ. προχθές Δευτέρα) και σήμερα (σ.σ. χθες Τρίτη) είναι απαράδεκτες ως προς τη μορφή τους και ψέματα ως προς την ουσία τους», αντέτεινε ο κ. Βιέιρα απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Το γεγονός ότι το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ «απευθύνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο στον αρχηγό φίλου κράτους, της Βραζιλίας, είναι εκτός κάθε κανόνα και αποκρουστικό. Το ότι (...) καταφεύγει συστηματικά στην παρερμηνεία δηλώσεων και σε ψέματα είναι σοκαριστικό και πολύ σοβαρό», πρόσθεσε ο επικεφαλής της βραζιλιάνικης διπλωματίας στο Ρίο ντε Ζανέιρο, όπου διεξάγεται σήμερα η σύνοδος των ΥΠΕΞ της G20.

Νωρίτερα χθες ο κ. Κατς απηύθυνε μέσω X (του πρώην Twitter) νέο μήνυμα στον Λούλα: «Εκατομμύρια εβραίοι σε όλο τον κόσμο περιμένουν να ζητήσετε συγγνώμη. Πώς τολμάτε να συγκρίνετε το Ισραήλ με τον Χίτλερ; Τι ντροπή. Η σύγκρισή σας είναι ανήθικη, παραληρηματική. Ντροπή για τη Βραζιλία και φτύσιμο στο πρόσωπο των βραζιλιάνων εβραίων», επέμεινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

