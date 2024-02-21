Η διπλωματία της Κίνας εξέφρασε σήμερα τη «μεγάλη απογοήτευσή της» για την απόφαση των ΗΠΑ να ασκήσουν χθες Τρίτη βέτο στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας το οποίο καταρτίστηκε από την Αλγερία και καλούσε να κηρυχθεί άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, διά στόματος του κινέζου μόνιμου αντιπροσώπου στα Ηνωμένα Έθνη, του Τζανγκ Τζουν, σύμφωνα με το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Η Κίνα εκφράζει τη μεγάλη απογοήτευσή της και τη δυσαρέσκειά της για το βέτο των ΗΠΑ», είπε ο κ. Τζανγκ, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Το αμερικανικό βέτο «στέλνει λάθος μήνυμα, κάνει ακόμη πιο επικίνδυνη την κατάσταση στη Γάζα», συνέχισε, εκτιμώντας πως η αντίθεση της Ουάσιγκτον στην κήρυξη κατάπαυσης του πυρός δεν είναι «τίποτε διαφορετικό από πράσινο φως για τη συνέχιση της σφαγής», αποτελεί «άδεια στο Ισραήλ να σκοτώνει».

Το σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε από το Αλγέρι έλαβε 13 ψήφους. Η Βρετανία απείχε. Οι ΗΠΑ άσκησαν το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτουν, αποτρέποντας την έγκρισή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

