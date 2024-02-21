ΜΚΟ: Επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα θα τη μετατρέψει σε «νεκροταφείο»

Χερσαία επίθεση του στρατού στη Ράφα θα μετέτρεπε την πόλη αυτή στον νότο της Λωρίδας της Γάζας σε απέραντο «νεκροταφείο», προειδοποίησε χθες Τρίτη η επικεφαλής του παραρτήματος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans Frontières, MSF) στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας μαζί με άλλες ΜΚΟ ότι θα επέτεινε επίσης τον κίνδυνο λιμού στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Οι συνέπειες επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα θα είναι αληθινά αδιανόητες», τόνισε η εκτελεστική διευθύντρια του αμερικανικού παραρτήματος των MSF, η Αβρίλ Μπενουά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που αναμεταδόθηκε ψηφιακά, με παρόντες επίσης αντιπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων Oxfam, Refugees International και Διεθνής Αμνηστία.

«Εάν διεξαχθεί στρατιωτική επίθεση σε αυτή την τοποθεσία, θα τη μετατρέψει σε νεκροταφείο», είπε αναφερόμενη στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν βρει καταφύγιο κάπου ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι, κατά υπολογισμούς του ΟΗΕ.

«Εκεί είναι συγκεντρωμένες οι τελευταίες εναπομείνασες υπηρεσίες υγείας και ανθρωπιστικής βοήθειας για τους κατοίκους της Γάζας», πρόσθεσε η κυρία Μπενουά. «Η επίθεση στη Ράφα θα σήμαινε στην πραγματικότητα ότι κόβεται η ζωτικής σημασία σύνδεση με ανθρώπους που τα έχουν χάσει όλα εκτός από τη ζωή τους».

Οι ακατάπαυστοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακο έχουν καταστήσει «σχεδόν αδύνατη» την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, τόνισε από την πλευρά του ο Τζέρεμι Κονάινταϊκ, ο πρόεδρος της ΜΚΟ Refugees International.

«Ο κίνδυνος, αν δεν επιτραπεί μεγάλη ανθρωπιστική επιχείρηση, ανεμπόδιστη και στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας, είναι πως θα ενσκήψει λιμός», πρόσθεσε. Ο κίνδυνος αυτός εγείρεται «όχι εξαιτίας κάποιου φυσικού φαινομένου», αλλά εξαιτίας «της άρνησης, μόνιμης και εσκεμμένης, πάνω απ’ όλα από την κυβέρνηση του Ισραήλ, να επιτρέψει ανθρωπιστική πρόσβαση», τόνισε.

Η Αβρίλ Μπενουά απηύθυνε για ακόμη μια φορά έκκληση να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός, που είναι «η μόνη λύση για να αποφευχθούν νέοι θάνατοι και νέα δεινά στη Γάζα», την ημέρα που οι ΗΠΑ πρόβαλαν —για τρίτη φορά από την 7η Οκτωβρίου— βέτο σε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που καλούσε να κηρυχθεί άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

Διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ σημαίνουν τις τελευταίες ημέρες ολοένα πιο έντονα συναγερμό για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, πολιορκημένη και κατά μεγάλο μέρος της ισοπεδωμένη έπειτα από είκοσι εβδομάδες πολέμου, όπου 2,2 εκατ. άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με την απειλή να λιμοκτονήσουν, όπως δεν σταματά να προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

