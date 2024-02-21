Παιδί εννιά ετών το οποίο βαραίνουν υποψίες πως σκότωσε μέλος της οικογένειάς του με όπλο συνελήφθη στη Γιούτα, στις δυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η αστυνομία.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Τουέλε, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομικός, χωρίς να διευκρινίσει αν οι αρχές θεωρούν πως επρόκειτο για ατύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης βρήκαν «άνδρα 32 ετών», χωρίς τις αισθήσεις του, σε σπίτι όπου έλαβαν κλήση να μεταβούν.

Το θύμα είχε «τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι» και διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε «εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση», προτού «υποκύψει αργότερα».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το παιδί, που συνελήφθη «αργότερα το βράδυ» και το θύμα ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

«Σκοπεύουμε να ασκήσουμε δίωξη για ανθρωποκτονία», πρόσθεσε η αστυνομία, χωρίς να διευκρινίσει αν το παιδί είναι αγόρι ή κορίτσι, ούτε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί.

Η χώρα μετράει περισσότερα όπλα (κάπου 400 εκατ.) απ’ ό,τι κατοίκους, ο ένας αμερικανός ενήλικος στους τρεις έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο και σχεδόν ο ένας στους δύο ζει σε νοικοκυριό με πάνω από ένα όπλο.

Επόμενο αυτής της διάδοσης είναι ο εξαιρετικά υψηλός δείκτης θανάτων εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων στη χώρα, που δεν χωράει καμιά σύγκριση με αυτούς σε άλλα οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη.

Περίπου 49.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες το 2021, έναντι 45.000 το 2020, που ήταν ήδη χρονιά τραγικού ρεκόρ. Με άλλα λόγια, καταγράφονταν πάνω από 130 θάνατοι κάθε μέρα. Οι μισοί και πλέον ήταν αυτοκτονίες.

Στο αμερικανικό Κογκρέσο δεν έχει μπορέσει να εγκριθεί κανένα φιλόδοξο νομοσχέδιο για την οπλοκατοχή εδώ και δεκαετίες, καθώς πολλά μέλη του τελούν υπό την επιρροή του πανίσχυρου λόμπι των όπλων NRA, του κυριότερου του είδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

