Ο Χάρβι Γουάνστιν καταδικάστηκε για ακόμη μια υπόθεση βιασμού

Ο άλλοτε μεγιστάνας του Χόλιγουντ Χάρβει Γουάινστιν που ήδη εκτίει ποινή φυλάκισης 23 ετών στη Νέα Υόρκη, καταδικάστηκε σε με επιπρόσθετη ποινή φυλάκισης μετά από νέα δίκη που πραγματοποίηθηκε στο Λος Άντζελες σήμερα Πέμπτη, μετά από κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση.

Ο Γουάινστιν καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο με τις κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση αφού ένα μοντέλο και ηθοποιός κατέθεσε ότι της επιτέθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μπέβερλι Χιλς τον Φεβρουάριο του 2013.

Ο Γουάινστιν αθωώθηκε ωστόσο για μια εκ των κατηγοριών τότε καθώς το δικαστήριο δεν κατέστη εφικτό να αποφασίσει ομόφωνα για τρεις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας που σχετίζεται με την Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ, σκηνοθέτη και σύζυγο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.

Τέσσερις κατηγορίες που συνδέονται με μια γυναίκα που δεν κατονομάζεται, η οποία δεν κατέθεσε, αποσύρθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της δίκης.

Αφού τον καταδίκασε, το δικαστήριο βρέθηκε σε αδιέξοδο όσον αφορά τους επιβαρυντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ποινή του.

Η καταδίκη της Πέμπτης είναι η δεύτερη σε βάρος του Γουάινσταϊν για κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μετά τις αποκαλύψεις του ρεπορτάζ των New York Times και The New Yorker το 2017 για ιστορικό του, κάποτε, ισχυρού άνδρα του Χόλιγουντ σε σεξουαλικές κακοποίησεις, παρενοχλήσιες και μυστικούς διακανονισμούς, καθώς χρησιμοποίησε την επιρροή του για να εκμεταλλευτεί νεαρές γυναίκες.

Εκείνη την εποχή, ο Γουάινστιν ήταν ένας από τους πιο κραταιούς ανθρώπους στο Χόλιγουντ και συμμετείχε στην παραγωγή ταινιών όπως «Pulp Fiction», «Clerks» και «Shakespeare in Love».

Οι αποκαλύψεις οδήγησαν σε ένα κύμα γυναικών που μιλούσαν δημόσια για τη εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης σε αυτό που έγινε γνωστό ως κίνημα #MeToo.

