Έντονα ενοχλημένη εμφανίστηκε τη Δευτέρα η Μόσχα για την απόφαση της Πολωνίας να αναπτύξει ένα τάγμα αρμάτων μάχης στα σύνορα με τη Λευκορωσία.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι «ένα ακόμη βήμα προς την κλιμάκωση».

Πηγή: skai.gr

«Σίγουρα αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς την... κλιμάκωση και τίποτα άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Πολωνού υπουργού Εθνικής Άμυνας Μαριούζ Μπλάζτσακ το Σάββατο.σε μια τέτοια κατάσταση για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας», πρόσθεσε εμφατικά.Αναφερόμενος εξάλλου στους ισχυρισμούς για «ουκρανικά ίχνη» στη δολιοφθορά του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream το 2022 στη Βαλτική Θάλασσα, ο Ρώσος προεδρικός εκπρόσωπος είπε ότι οι ερευνητές πρέπει, η οποία αναφέρεται όλο και πιο συχνά σε διαφορετικές πηγές.«Τα ουκρανικά ίχνη αυτής της δολιοφθοράς, αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας, εμφανίζονται όλο και περισσότερο σε διάφορες αναφορές, έρευνες, δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης» είπε, σύμφωνα με το Anadolu.Η Μόσχα μελετά προσεκτικά όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την υπόθεση και προτρέπει τους ερευνητέςνα κατονομάσουν ενόχους, ενδιάμεσους, δράστες- όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, τόνισε ο Πεσκόφ.Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επίσης χαιρέτισε την απομάκρυνση των Ρώσων πολιτών από τη Λωρίδα της Γάζας και ευχαρίστησε όλα τα μέρη που κατέστησαν δυνατή. «Αναμένουμε ότι η διαδικασία εξόδου των πολιτών μας θα συνεχιστεί και ότι όλοι όσοι είναι πρόθυμοι να φύγουν από τη Γάζα θα μπορέσουν να το κάνουν. Πρέπει να γίνουν πολλά ώστε όλοι οι πρόθυμοι να φύγουν από τη Γάζα», δήλωσε.Περίπου 70 Ρώσοι πολίτες, μεταξύ των οποίων 28 παιδιά, έφυγαν από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της αιγυπτιακής συνοριακής διέλευσης Ράφα την Κυριακή.

