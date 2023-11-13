Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με την υφυπ. Εξωτερικών στο Φανάρι

Κατ' ιδίαν συνάντηση στο Φανάρι με τoν Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε σήμερα, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Στην αρχή της συνάντησής τους παρέστησαν ο πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, η Ελένη Πέτρουλα, διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου της υφυπουργού και ο πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.
Ο κ. Βαρθολομαίος και η κ. Παπαδοπούλου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για ενδιαφέροντα τρέχοντα ζητήματα και την κατάσταση σε επίμαχες περιοχές της γης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
