Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με την υφυπ. Εξωτερικών στο Φανάρι

Ο κ. Βαρθολομαίος και η κ. Παπαδοπούλου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για ενδιαφέροντα τρέχοντα ζητήματα και την κατάσταση σε επίμαχες περιοχές της γης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με την υφυπ. Εξωτερικών στο Φανάρι

Κατ' ιδίαν συνάντηση στο Φανάρι με τoν Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε σήμερα, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Στην αρχή της συνάντησής τους παρέστησαν ο πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, η Ελένη Πέτρουλα, διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου της υφυπουργού και ο πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Ο κ. Βαρθολομαίος και η κ. Παπαδοπούλου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για ενδιαφέροντα τρέχοντα ζητήματα και την κατάσταση σε επίμαχες περιοχές της γης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βαρθολομαίος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark