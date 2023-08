Ο τυφώνας Χανούν πλήττει τη Νότια Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα - Bίντεο

Bροχές και οι άνεμοι χτυπούν με ένταση τη νότια Νότια Κορέα την Τετάρτη, καθώς o τυφώνας Χανούν πλησιάζει πιο κοντά στην κορεατική χερσόνησο, όπου αναμένεται σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόβλεψη να πλήξει μεγάλες αστικές περιοχές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press.

Δεκάδες πτήσεις και δρομολόγια πορθμείων ακυρώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες αλιευτικά σκάφη έδεσαν στα λιμάνια καθώς κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για πιθανές τεράστιες ζημιές από πλημμύρες, κατολισθήσεις και παλιρροϊκά κύματα.

For #TimelapseTuesday we're reviewing 3-day imagery via South Korea's Geo-KOMPSAT-2A 🛰️ of #Typhoon #Khanun moving through the western Pacific Ocean.



The storm raged through Okinawa and continues to bring heavy rain and strong winds to southern Japan.



