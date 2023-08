Κίνα: Στους 33 ανέβηκαν οι νεκροί μετά τις καταρρακτώδεις βροχές - Στους 18 οι αγνοούμενοι Κόσμος 09:03, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η κινεζική πρωτεύουσα επλήγη τις τελευταίες εβδομάδες από βροχοπτώσεις ρεκόρ