Ιταλία: 41 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο στην κεντρική Μεσόγειο

Τέσσερις άνθρωποι, που επέζησαν του ναυαγίου, είπαν στους διασώστες ότι βρίσκονταν πάνω σε ένα πλεούμενο που μετέφερε 45 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά