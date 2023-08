Τέξας: Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα όταν γεράκι έριξε πάνω της φίδι και επέστρεψε να πάρει πίσω το γεύμα του Κόσμος 11:26, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το φίδι τυλίχτηκε γύρω από το χέρι της και άρχισε να χτυπά το πρόσωπό της ενώ το γεράκι βύθισε τα νύχια του βαθιά στη σάρκα της