Ο Τραμπ θα αποκαλύψει σήμερα τις προτάσεις του στο θέμα των αμβλώσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παρουσιάσει σήμερα τις πολυαναμενόμενες προτάσεις του για την άμβλωση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πρότασή του θα αποτελεί έναν συμβιβασμό ο οποίος είναι πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από τους αντιπάλους όσο και από τους υποστηρικτές του δικαιώματος αυτού των γυναικών.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος, που θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, επεσήμανε ότι θα προτείνει να υπάρχει εξαίρεση στην απαγόρευση των αμβλώσεων σε περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας και για να προστατευθεί η ζωή της μητέρας.

Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, ωστόσο φαίνεται ότι είναι πιθανό να ζητήσει να υιοθετηθεί ομοσπονδιακή απαγόρευση στις αμβλώσεις, αν και αργότερα από την έκτη εβδομάδα της κύησης όπως προβλέπει η νομοθεσία κάποιων πολιτειών, όπως η Φλόριντα και η Τζόρτζια.

Όπως έχει επισημάνει και στο παρελθόν, ο Τραμπ εκτίμησε ότι μια πιο μετριοπαθής στάση στο θέμα των αμβλώσεων είναι απαραίτητη ώστε οι Ρεπουμπλικάνοι να επικρατήσουν στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κοινή λογική και να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ευθύνη να σώσουμε τη χώρα η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σοβαρή ΠΑΡΑΚΜΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, διαφορετικά δεν θα έχουμε τίποτα άλλο από αποτυχία, θάνατο και καταστροφή», έγραψε ο Τραμπ.

Μετά την ανατροπή τον Ιούνιο του 2022 από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προηγούμενης απόφασής του, η οποία προστάτευε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, οι πολιτείες της χώρας μπορούν να αποφασίζουν μόνες για το θέμα.

Ο Τραμπ δέχεται εδώ και καιρό πιέσεις από οργανώσεις κατά των αμβλώσεων να δηλώσει ξεκάθαρα τη θέση του.

Ωστόσο οι αντίπαλοι των αμβλώσεων ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν από μια πρόταση που δεν θα απαγορεύει την εθελούσια διακοπή της κύησης μετά την έκτη εβδομάδα. Παράλληλα μια τέτοια πρόταση ίσως να σκληρύνει τη στάση των υπέρμαχων του δικαιώματος αυτού των γυναικών, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα επιδιώξουν να επιβάλουν απαγόρευση σε ομοσπονδιακό επίπεδο αν κερδίσουν τον έλεγχο του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου.

